Castellón y Almería sueñan con dar el primer paso hacia Primera división

El Castellón, sexto clasificado a la finalización de la temporada regular en LaLiga Hypermotion, y el Almería, tercero, pretenden este sábado dar el primer paso hacia la máxima categoría del fútbol español en el duelo de ida de las semifinales de la promoción de ascenso que les mide en el estadio SkyFy Castalia.

Los castellonenses, ilusionados ante un posible regreso a primera 35 años después, llegan con la confianza que les ha dado su buena marcha esta campaña y la victoria conseguida ante el Eibar que les permitió lograr el pase en la última jornada, así como los buenos resultados conseguidos ante el Almería en las dos últimas temporadas, al vencer en tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos.

El técnico del equipo, Pablo Hernández, tiene las bajas de Brian Cipenga y Awer Mabil. Los dos extremos están con sus selecciones, RD Congo y Australia, con las que competirán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, el lateral francés Jérémy Mellot tampoco estará por una lesión muscular que le hizo perderse las últimas jornadas del campeonato regular.

Con ello, Fabrizio Brignani y Alberto Jiménez liderarán la defensa, con Diego Barri y Beñat Gerenabarrena llevando la manija en el centro del campo, pudiendo entrar Ronaldo Pompeu en el once. Además Álex Calatrava canalizará el juego ofensivo, justo por detrás de Ousmane Camara.

Por su parte, Pablo Santiago y Adam Jakobsen serían los jugadores elegidos para suplir las ausencias de Cipenga y de Mabil, en un partido en el que el estadio presentará un lleno hasta la bandera, con recibimiento al autocar a las 19:00 por parte de la afición local y reparto de miles de banderas albinegras en los asientos.

En lo que respecta al Almería, afronta una nueva oportunidad de luchar por su retorno a Primera a través de la fase de ascenso, un formato que conoce bien durante las últimas temporadas y que únicamente logró superar con éxito en el 2013.

Tras una campaña en la que llegó a ocupar posiciones de ascenso directo en distintos momentos, el conjunto andaluz no consiguió mantener la regularidad necesaria para asegurar una de las dos primeras plazas y deberá buscar ahora el objetivo por otro camino.

El equipo almeriense llega a esta eliminatoria después de completar una temporada marcada por su capacidad ofensiva y por una propuesta reconocible. El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha basado su juego en asumir la iniciativa, instalarse en campo rival y generar situaciones de ataque a través de un sistema que habitualmente es de sobra conocido.

Para la visita a Castellón, Andrés Fernández apunta a la titularidad en la portería, con una línea defensiva formada por Marcos Luna, Rodrigo Ely, Federico Bonini y Álex Muñoz. En el centro del campo, Dion Lopy y Stefan Dzodic parten con ventaja para ocupar el doble pivote, mientras que Sergio Arribas ejercerá como enlace en la mediapunta. Además Leo Baptistao o Arnau Puigmal se disputan una plaza en la banda derecha, Adrián Embarba ocuparía el perfil izquierdo y Miguel lideraría el ataque.

Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Brignani, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Ronaldo, Pablo Santiago, Jakobsen, Calatrava y Camara.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear)

Estadio: SkyFi Castalia.

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Hora: 21:00.