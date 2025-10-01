Castelló se viste de gala para recibir a la selección española sub-21en Castalia

Esta mañana ha sido importante para el deporte en la provincia. En el salón de actos del Ayuntamiento de Castellón se ha presentado el encuentro internacional entre España sub-21 y Finlandia sub-21, que se disputará el 14 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio de Castalia. Un evento que ha reunido a ilustres representantes de la Federación Española, al presidente de la Federación Valenciana y a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco. También ha estado presente el director general del CD Castellón, Alberto González.

En el emblemático salón han intervenido todos ellos. El primero en tomar la palabra fue Salva Gomis, presidente de la Federación Valenciana, que agradeció la oportunidad de acoger un evento de esta magnitud en la región: “Tenemos que reconocer públicamente lo que significa traer eventos de este calibre a la Comunidad Valenciana”. Además, animó a la afición castellonense a llenar Castalia: “Sabemos que es difícil, pero en Castellón tenemos ese ímpetu y esa fuerza que nos va a llevar a llenar el estadio”.

Le siguió Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat, que agradeció a la Federación por “este regalo, permitiendo que estos partidos se celebren aquí”. También quiso subrayar el atractivo del encuentro: “Es un partido oficial, tiene todo el aliciente competitivo. A todo el que le guste el fútbol va a estar encantado de asistir”.

El seleccionador de España sub-21, David Gordo, tampoco faltó a la cita. Mostró su ilusión por llevar a su combinado a un “estadio histórico y poder presentar el partido en un marco tan precioso como este salón de actos”. Además, recordó la importancia del duelo: “Nos enfrentamos a una selección que lleva los mismos puntos que nosotros. Contamos también con jugadores de la comunidad y espero que eso sea un aliciente más para llenar Castalia”.

El acto lo cerró la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, con un mensaje dirigido a la afición: “No os vamos a defraudar, queremos que sintáis el calor de Castellón”. También adelantó que existen “varias cosas entre manos, que pronto podremos contar”, fruto de la colaboración entre la Federación Española y la ciudad.

