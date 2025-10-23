Casillas y DjMario, sobre el merecedor del Balón de Oro: "Raphinha estaba por encima, aunque yo pago la entrada por Lamine"

Uno de los grandes debates que surgieron durante la entrega del Balón de Oro fue el sorprendente orden final del ránking. Los once primeros clasificados fueron, en este orden: Ousmane Dembélé (ganador del premio), Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes y Pedri, que cerró la lista en la undécima posición. La elección generó polémica tanto entre aficionados como entre periodistas, especialmente por las posiciones de Raphinha y Pedri, cuyos rendimientos fueron sobresalientes a lo largo de la temporada.

Raphinha firmó un año de ensueño, siendo elegido MVP de la Liga y una de las grandes estrellas de la Champions League. El brasileño terminó la campaña con 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos, cifras de auténtico crack mundial. En cambio, Pedri, pese a su temporada sobresaliente, no logró acompañar esos números con títulos colectivos, ya que el FC Barcelona cayó en semifinales de la Champions ante el Inter de Milán. Muchos creen que esa eliminación afectó la valoración final de ambos jugadores y distorsionó el resultado del Balón de Oro.

DjMario recibió una 'amarga' noticia antes de la gala

Este tema fue uno de los puntos de conversación entre Iker Casillas y DjMario en el pódcast 'Bajo los Palos by Flexicar,' que el exguardameta conduce desde hace meses. En el programa, el streamer mostoleño y el exjugador del Real Madrid charlaron sobre fútbol, redes sociales, la Kings League y, por supuesto, sobre los resultados del Balón de Oro del pasado 22 de semptiembre. La charla, distendida y llena de anécdotas, dejó reflexiones interesantes sobre el estado actual de los premios individuales en el fútbol.

DjMario, conocido por su cercanía con los futbolistas y su pasión por el fútbol español, no dudó en dar su opinión sobre los resultados. “Yo fui a la gala del Balón de Oro porque me invitó Movistar, hace un año, cuando lo ganó Rodri. Pensábamos que lo iba a ganar Vinicius, por eso fui. En el taxi, dirección al hotel, empiezo a leer Twitter y me entero que Vinicius no viaja. Y posteriormente, veo a Rodri con muletas entrando en la gala”, contó entre risas, recordando cómo vive de cerca este tipo de eventos.

"Raphinha está por encima, merecía más"

El creador de contenido fue claro al hablar del premio de este año: “Por lo que hace al Balón de Oro de este año, yo creo que Raphinha está por encima de Lamine, por lo que hizo en la Champions”, afirmó. Para él, el brasileño debió quedar mejor posicionado gracias a su rendimiento en los momentos decisivos, donde marcó la diferencia para el Barça.

Sin embargo, DjMario también reconoció el valor del joven prodigio azulgrana: “A nivel de asistencias, Raphinha completó una temporada espectacular. Sí que es cierto que Lamine es impresionante y yo pago una entrada para ver a Lamine, no a Raphinha. Pero el brasileño se mereció estar por encima”. Sus palabras reflejaron el sentir de muchos aficionados que ven en el ranking una falta de coherencia entre rendimiento y resultado.

El streamer también cuestionó otros resultados recientes del premio: “Pedri, ¿qué hace el once por ejemplo? ¿Quién vota esto? Y Kroos el año pasado, ¿qué hace octavo y Courtois séptimo el año que gana la Champions?”. Su crítica se centró en la falta de transparencia y lógica de algunos puestos dentro del ránking histórico del galardón.

Un problema de estructuración

Casillas, por su parte, se mostró de acuerdo con parte de la crítica y fue más allá en su reflexión: “El problema del Balón de Oro es que no está bien estructurado. Buscan darle notoriedad a la noticia que conlleva el Balón de Oro más que al propio ganador”, señaló el excapitán del Real Madrid y campeón del mundo en 2010.

Para el exportero, los premios deberían tener un criterio más objetivo y menos influido por la popularidad o el contexto mediático. “Lo único justo es la Bota de Oro, porque tiene unos mínimos claros. En cambio, hay posiciones que no tienen sentido”, añadió Casillas, evidenciando su escepticismo hacia el sistema de votación actual.