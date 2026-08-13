Casemiro se deshace en elogios ante Messi: "Es tan grande, el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias'"

La imagen de Casemiro alabando públicamente a Leo Messi habría sido, hasta hace muy poco, difícil de imaginar. Antes de fichar por el Inter Miami, el brasileño fue uno de los símbolos competitivos del Real Madrid, protagonista de innumerables encontronazos con el argentino en los Clásicos. Aquella rivalidad feroz, alimentada por duelos tensos, entradas duras y batallas por títulos, hacía impensable que Casemiro pronunciara palabras de admiración hacia el eterno capitán del FC Barcelona.

Sin embargo, su llegada al Inter Miami ha cambiado por completo el escenario. Ahora, desde dentro del vestuario, el mediocampista ha descubierto una faceta de Messi que trasciende la competencia y que, según él mismo reconoce, le ha llevado a valorar al argentino como "un ejemplo" y "el mejor de la historia".

El regreso más inesperado de Messi

Messi volvió a los terrenos de juego en plena tragedia familiar, apenas unos días después del fallecimiento de su padre. Su aparición en el banquillo del Inter Miami sorprendió a compañeros y aficionados, ya que no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina. La ovación del Nu Stadium acompañó su entrada al campo, un gesto que buscaba impulsar a un equipo obligado a golear para seguir vivo en la Leagues Cup.

Casemiro quedó profundamente impactado por ese compromiso. El brasileño aseguró que "nunca había visto eso en su vida", destacando la capacidad del argentino para competir incluso en un momento emocional devastador. "Por eso es tan grande y el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias' y seguir apoyándolo, dándole ánimo", añadió finalmente.

Una derrota que deja tocado al Inter Miami

Messi disputó los segundos 45 minutos y agitó un partido que había sido plano en su primera mitad. El gol de Daniel Pinter antes del descanso fue lo único destacable hasta que el argentino saltó al césped. Aun así, el León terminó imponiéndose con dos tantos de Daniel Arcila que sentenciaron el 2-3 y la eliminación del Inter Miami.

Messi con Casemiro / Archivo

Casemiro admitió que el vestuario quedó "tocado" y que esta competición era una de las que más ilusión generaba en el grupo. Con esta derrota, el club estadounidense solo tiene una vía para levantar un título esta temporada: la MLS Cup.

Las debilidades defensivas y el desafío pendiente

Los siete goles encajados en tres partidos evidenciaron la fragilidad defensiva del Inter Miami, una de las áreas que el club esperaba reforzar con la llegada de Casemiro. Aun así, el brasileño insistió en que "en el fútbol atacan todos y defienden todos", y que el equipo debe seguir creciendo para competir por los títulos que exige la institución.

En la MLS, el conjunto marcha segundo en la Conferencia Este y mantiene intactas sus opciones de pelear por el campeonato.

Messi, un ejemplo dentro y fuera del campo

La reaparición del argentino, su compromiso y su capacidad para competir en medio de una tragedia personal marcaron la noche y el discurso de Casemiro.

El brasileño, que hace solo unas semanas era uno de los rivales más férreos de Messi, reconoció ahora que su actitud confirma la dimensión de un futbolista que, para él, es "el mejor de la historia".