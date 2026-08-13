Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodriCelta-OsasunaSupercopa de EspañaMessiEbrima TunkaraJulián ÁlvarezMikautadzeHéctor FortXavi HernándezMercado FichajesArbeloaPrograma Europeo Atletismo hoyMedallero Europeo AtletismoEuropeo de natación 2026 hoyCuándo juega JódarLaLiga EA SportsFuneral Jorge MessiLaporteMercado de fichajesBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoAbuela Ferran TorresDorian YatesJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL

Casemiro se deshace en elogios ante Messi: "Es tan grande, el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias'"

El brasileño destaca el compromiso de Messi tras reaparecer en plena tragedia familiar y lamenta la eliminación del Inter Miami en la Leagues Cup

Messi con Casemiro

Messi con Casemiro / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariona Carol

Mariona Carol

La imagen de Casemiro alabando públicamente a Leo Messi habría sido, hasta hace muy poco, difícil de imaginar. Antes de fichar por el Inter Miami, el brasileño fue uno de los símbolos competitivos del Real Madrid, protagonista de innumerables encontronazos con el argentino en los Clásicos. Aquella rivalidad feroz, alimentada por duelos tensos, entradas duras y batallas por títulos, hacía impensable que Casemiro pronunciara palabras de admiración hacia el eterno capitán del FC Barcelona.

Sin embargo, su llegada al Inter Miami ha cambiado por completo el escenario. Ahora, desde dentro del vestuario, el mediocampista ha descubierto una faceta de Messi que trasciende la competencia y que, según él mismo reconoce, le ha llevado a valorar al argentino como "un ejemplo" y "el mejor de la historia".

El regreso más inesperado de Messi

Messi volvió a los terrenos de juego en plena tragedia familiar, apenas unos días después del fallecimiento de su padre. Su aparición en el banquillo del Inter Miami sorprendió a compañeros y aficionados, ya que no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina. La ovación del Nu Stadium acompañó su entrada al campo, un gesto que buscaba impulsar a un equipo obligado a golear para seguir vivo en la Leagues Cup.

Casemiro quedó profundamente impactado por ese compromiso. El brasileño aseguró que "nunca había visto eso en su vida", destacando la capacidad del argentino para competir incluso en un momento emocional devastador. "Por eso es tan grande y el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias' y seguir apoyándolo, dándole ánimo", añadió finalmente.

Una derrota que deja tocado al Inter Miami

Messi disputó los segundos 45 minutos y agitó un partido que había sido plano en su primera mitad. El gol de Daniel Pinter antes del descanso fue lo único destacable hasta que el argentino saltó al césped. Aun así, el León terminó imponiéndose con dos tantos de Daniel Arcila que sentenciaron el 2-3 y la eliminación del Inter Miami.

Messi con Casemiro

Messi con Casemiro / Archivo

Casemiro admitió que el vestuario quedó "tocado" y que esta competición era una de las que más ilusión generaba en el grupo. Con esta derrota, el club estadounidense solo tiene una vía para levantar un título esta temporada: la MLS Cup.

Las debilidades defensivas y el desafío pendiente

Los siete goles encajados en tres partidos evidenciaron la fragilidad defensiva del Inter Miami, una de las áreas que el club esperaba reforzar con la llegada de Casemiro. Aun así, el brasileño insistió en que "en el fútbol atacan todos y defienden todos", y que el equipo debe seguir creciendo para competir por los títulos que exige la institución.

En la MLS, el conjunto marcha segundo en la Conferencia Este y mantiene intactas sus opciones de pelear por el campeonato.

Messi, un ejemplo dentro y fuera del campo

La reaparición del argentino, su compromiso y su capacidad para competir en medio de una tragedia personal marcaron la noche y el discurso de Casemiro.

Noticias relacionadas y más

El brasileño, que hace solo unas semanas era uno de los rivales más férreos de Messi, reconoció ahora que su actitud confirma la dimensión de un futbolista que, para él, es "el mejor de la historia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Florentino localiza a su 'anti Rodri': fichaje a la vista para el Madrid
  2. Cabreo monumental con el Barça de los jugadores que entrenan a parte
  3. Las cifras de la nueva oferta del Barça por Rodri con un tope establecido
  4. Enfado mayúsculo de Julián Álvarez y su entorno con Simeone
  5. José Mourinho (63 años) recuerda qué pensaba de Pep Guardiola cuando coincidieron en el Barça: 'Era un jugador muy inteligente
  6. Mourinho vuelve a cargar contra Casillas: “En tres conversaciones me di cuenta de que estaban consentidos”
  7. Mikautadze, el supuesto 'tapado' del Barça por si falla Julián Álvarez
  8. Qué fue de Roberto Dueñas (50 años): El gigante madrileño del Barça que ganó 13 títulos y conquistó los corazones azulgranas

Casemiro se deshace en elogios ante Messi: "Es el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias'"

Casemiro se deshace en elogios ante Messi: "Es el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero y decirle 'gracias'"

Gerard Piqué no se pone techo: "Algún día se escuchará el himno de la Champions en Andorra"

Gerard Piqué no se pone techo: "Algún día se escuchará el himno de la Champions en Andorra"

Última hora: la Supercopa de España será en Estambul

Última hora: la Supercopa de España será en Estambul

De Oviedo a Croacia: los destinos de los 17 jugadores que han dejado el Córdoba CF este verano

De Oviedo a Croacia: los destinos de los 17 jugadores que han dejado el Córdoba CF este verano

Luis Enrique: “Si soy sincero, la Supercopa de Europa no es un trofeo importante”

La Federación de Peñas del Deportivo convoca una protesta 'naranja' para el partido ante el Elche

La Federación de Peñas del Deportivo convoca una protesta 'naranja' para el partido ante el Elche

Pau Sans vuelve con el resto en la sesión en dos grupos antes de los dos amistosos seguidos

Pau Sans vuelve con el resto en la sesión en dos grupos antes de los dos amistosos seguidos

Adrián Niño enciende las alarmas en el Málaga CF a una semana del Metropolitano

Adrián Niño enciende las alarmas en el Málaga CF a una semana del Metropolitano