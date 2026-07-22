La Casa Blanca le envía un mensaje a Ferran por su gorra: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Ferran Torres fue una de las almas de la celebración de la selección española tras conquistar la Copa del Mundo. El extremo de Foyos fue el héroe de la final al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segundo título mundial.

Un gol que pasará a la historia del fútbol y del país, por la trascendencia, por la importancia y por quién lo hizo, un jugador que había sido cuestionado desde la convocatoria.

En la rúa de campeones, Ferran lucía en su cabeza un gorro que ponía el mensaje de "Make Spain Great Again' (Hagamos España grande de nuevo), una frase típica del gobierno de Donald Trum que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas, aunque tiene un trasfondo político en España.

Trump reacciona con humor

No obstante, La Casa Blanca reaccionó este martes a la gorra. "Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que citó una publicación de Fox News con un vídeo compartido por Ferran Torres en sus redes sociales.

El lema "Make Spain Great Again" es una adaptación directa del célebre "Make America Great Again" (MAGA), el eslogan que Donald Trump convirtió en el emblema de sus campañas presidenciales y que ha acabado identificándose con su movimiento político en Estados Unidos.

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

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Ferran estuvo activo durante toda la celebración, cantando, bailando y no dejando de sonreír, con una bandera de España colgada en su cintura. Estaba feliz.