Carlos Vicente y Toni Martínez castigan a un buen Portugalete y clasifican al Alavés

Carlos Vicente y Toni Martínez lideraron la victoria del Deportivo Alavés ante el Portugalete, de Tercera RFEF, en el campo de La Florida, por 0-3, que clasificó al conjunto vitoriano para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Vicente, que abrió el marcador en el minuto 3, fue el jugador más peligroso de su equipo y cedió el 0-3 en el tiempo añadido a un Toni Martínez que había provocado el 0-2 con un centro al área que el central Gorka Tapiador remató sobre su propia portería.

Un resultado más abultado de lo que mereció un Portugalete que arrancó atacando y buscó siempre el empate hasta que la jugada desgraciada de Tapiador, en el minuto 71 acabó con la ilusión que había alimentando en la primera ronda superando en La Florida, hoy lleno, al Real Valladolid.

El Alavés confirmó su pegada esta temporada en Bizkaia, donde ganó en primera ronda al Getxo por 0-7 y en San Mamés en LaLiga 0-1 antes del 0-3 de este martes.

De inicio, amagó el Portu y después dio el Alavés. Todo en poco más de dos minutos. Primero a los gualdinegros Xabi Gómez y Belar les faltó poco para aprovechar una contra en la que encararon a los centrales locales; y después Vicente impuso la jerarquía de un jugador destacado de Primera para hacer el 0-1 con zapatazo ya dentro del área tras un error local en el despeje en el pico del área.

El extremo zaragozano aprovechó un balón en largo de Guevara, que le buscó más veces en ese tipo de jugada siempre con mucho peligro.

Como lo tuvo un cabezazo de Recio al lateral de la red en un centro a balón parado del zurdo Crespo y más aún un mano a mano de Toni Martínez, tras un gran pase de Yusi Enríquez en el que se le impuso el meta local Ibon González.

Vicente estuvo a punto de aprovechar otro balón largo de Protesoni llegando a la media hora y ya hasta el final de la primera parte fue el Portu el que llegó con más peligro al área rival con un primer disparo de Xabi Gómez, que detuvo sobrio el bilbaíno Raúl Fernández, y dos posteriores de Llamazares que no encontraron portería.

El Alavés salió decidido a sentenciar en el arranque de la segunda mitad, pero a Toni Martínez le faltó finura en otro mano a mano con Ibon y a Mariano velocidad para impedir que Tapiador se le adelantase ya dentro del área. Aleñá también se encontró con Ibon en un cabezazo tras córner.

Reaccionaron los de Egoitz Bilbao y Alfaro exigió a Raúl Fernández dentro del área visitante rematando un balón suelto sin apenas ángulo.

Una caída de Alex Pérez ante Protesoni que Alejando Muñiz resolvió con amarilla al delantero por tirarse, pero que de haber habido VAR igual hubiese tenido que variar la decisión, precedió al 0-2 que sentenció el partido.

Fue en un centro de Toni Martínez que Tapiador despejó hacia su propia portería. Gol determinante pero no el último ya que Toni Martínez puso el 0-3 en el 91 en una contra en la que Vicente le cedió generoso el balón para marcar.