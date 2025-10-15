Carlos Vicente: "Debemos aspirar a más"

El jugador del Deportivo Alavés Carlos Vicente indicó este martes que su equipo debe "aspirar a más", advirtió de que no tiene que relajarse tras el parón liguero y abogó por hacerse fuerte en Mendizorroza, escenario que cobrará importancia durante el próximo mes.

El atacante albiazul aseguró en rueda de prensa que "la competencia interna es muy buena" y añadió que se tomó "con naturalidad" la salida desde el banquillo que dirige el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet en el último partido. "Hay que mirar por el equipo y no individualmente", expresó.

El actual lanzador de penaltis del equipo desveló que en un principio iba a rotar los lanzamientos con Toni Martínez y Carles Aleñá, pero como él no deja de anotar, los sigue tirando.

El delantero del Deportivo Alavés Carlos Vicente celebra su gol al Elche / EFE

Se mostró "sorprendido" por el 'caso Garcés', sancionado durante un año por la FIFA debido a irregularidades en su nacionalidad malaya. "Apoyamos al compañero, esperamos que esté bien y esperamos que se resuelva pronto, si puede ser", deseó. El pasado día 7, la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) anunció su apelación a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender a siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el jugador de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, por supuesta falsedad documental. La comisión de la FIFA había anunciado a finales de septiembre la suspensión por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión de un año.