Carlos Nieto está entrenando con el Tarazona

Tras su forzosa salida del Real Zaragoza, Carlos Nieto cambiará el rumbo de su carrera deportiva. El canterano todavía no ha resuelto su futuro y, por el momento, está entrenándose con el Tarazona. El futbolista lleva trabajando todo el verano por su cuenta y ahora el equipo aragonés de Primera RFEF le ha permitido incorporarse a la dinámica de su grupo.

Es posible que, si Nieto convence a Juanma Barrero, el técnico del Tarazona, el exzaragocista pueda fichar por los turiasonenses y sea parte de su plantilla para la temporada que está a punto de comenzar. Aunque todavía no hay nada decidido, puesto que las circunstancias de Carlos Nieto, todavía cogiendo el ritmo tras su grave lesión de 2023, son muy particulares.

El aragonés ha recibido durante estos meses varias proposiciones, pero que no le han acabado de encajar. Ahora está por ver si estas sesiones de trabajo son satisfactorias para ambos bandos y se puede certificar el fichaje de Nieto por el Tarazona.