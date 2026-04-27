Carlos Martínez, tras 36 años narrando fútbol: "Maradona quería tener contacto con la normalidad pero no podía"

Carlos Martínez es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en España. El comentarista de Movistar+ siempre ha estado en el punto de mira mediático por las dudas sobre a qué equipo realmente apoya, un tema que abordó en exclusiva para SPORT durante la presentación de la nueva temporada de Movistar+ en Vitoria.

El locutor vive una situación curiosa cuando narra los partidos del FC Barcelona y del Real Madrid. Cuando comenta un gol del equipo merengue, los culés comentan en redes que se le nota demasiado los colores, y cuando ocurre al revés, pasa exactamente lo mismo.

"Es el calentón que tiene el fútbol, pero a mí no me afectan en absoluto. Primero, porque acusarte de cosas que tú sabes que no eres, ¿qué más da quién te acuse? Es que a mí me acusan los del Barça, los forofones del Barça, de ser madridista, pero no madridista, sino poco menos que cobro de Florentino. Los aficionados del Madrid, que al revés, que soy el antimadridista más recalcitrante de la Tierra; los del Betis, del Sevilla; los del Sevilla, del Betis. En treinta y seis años nunca se me ha acercado nadie a decirme: 'Tú que eres de mi equipo'. Eso no me ha pasado", dice el narrador en una entrevista concedida a Jot Down Sport.

Tras ser cuestionado por este fenómeno que sucede en cada partido, el madrileño desveló a SPORT que, durante sus 36 años retransmitiendo partido de fútbol, nadie se ha dirigido hacia él diciendo: "Tú que eres de mi equipo, ¿qué opinas sobre eso? Todos se acercan diciendo: 'A ver si tratas bien al Levante, al Valencia, al Betis, al Sevilla o al Celta...'".

Un inicio diferente y la compañía de Maldini

Carlos Martínez cuenta en la entrevista sus inicios como comentarista y algunas vivencias durante su carrera. Empezó narrando boxeo y poco a poco se fue acercando al mundo del fútbol, sobre todo, con Maldini.

"Todo, porque la verdad es que yo tengo la misma sensación que cuando comencé. A veces lo habló con Julio (Maldonado) especialmente, que estamos en la tele desde el mismo momento. Miro a ayer y me parece que es la primera temporada. No tengo ninguna sensación de que ha pasado tanto tiempo. Me siento igual a la hora de ir a los partidos, a la hora de enfrentarme a los encuentros y a la hora de hacer lo que hacemos", dice el narrador.

Carlos se considera un privilegiado, desde que empezó narrando con Maldini en Wembley. "Lo sé desde el primer día. Primero, porque llegué a esto casi de casualidad, fruto del azar y probablemente sin pensar nunca que iba a tener la responsabilidad de narrar el fútbol en la tele. Y después, porque cada uno de los días que me siento a narrar un partido, tengo la sensación de que soy un privilegiado.

"Si yo presumo de no haber cambiado demasiado por dentro, Maldini no ha cambiado absolutamente nada. Maldini sigue siendo el mismo friki del fútbol... Él sigue informándose de cosas que, desde luego, desde el punto de vista de la eficacia, jamás va a sacarle rendimiento. Coleccionar o estar viendo la Copa de Asia sub-18, de ahí difícilmente va a llegar un jugador a Europa, pero él trabaja todas y las ve todas con la misma pasión", afirma.

Carlos Martínez, derecha, y Michael Robinson, en una de las primeras retransmisiones de Canal+, en 1990 / SPORT.es

El éxito de 'El día Después'

El madrileño, a sus 61 años, recuerda el éxito que tuvo con el programa de 'El Día Después', que llegó a tener un 20'5% de share, números muy buenos en el mundo de los programas deportivos. "Lo que intentábamos todos y cada uno de nosotros era acercarnos al fútbol. La entrega era descomunal. Ahora, traspasado a los usos y costumbres del momento, creo que sería imposible. La vida de un ENG nuestro, de un reportero, consistía en que cogía su coche, su cámara, se iba a Valencia cuatro o cinco horas antes del partido, se dedicaba a buscar cosas por la ciudad, porque siempre veíamos reportajes antes e iba grabando distintas opciones", explica.

"Nosotros no vamos a poner nunca voz a Mbappé para meterle en un lío, sino para pasar el mejor rato posible, porque seguimos pensando que el fútbol es entretenimiento y que nosotros estamos para entretener", cuenta.

La relación de amistad con Robinson

Durante su trayectoria, se cruzó con múltiples periodistas que le marcaron. Entre ellos, su amigo y exfutbolista Michael Robinson. Carlos Martínez explica en la entrevista de Jot Down Sport que sufrió su adiós, pero que fue una auténtica lección. "A mí un día, en medio de la terapia, me dijo: 'A ver, esto me va a matar, yo lo sé, pero me va a matar un día. No me va matar cada uno de los días que pasen hasta que me mate, así que le den'. Y efectivamente, en esos dieciocho meses de pelea, claro que no renunció a buscar terapias de todo tipo, como se debe, pero no le vi derrotado por el cáncer en ningún momento", afirmó, sobre las lecciones de superación que recibía de su compañero.

"De hecho, el último partido que hicimos fue en Anfield, con el Atlético de Madrid, y fue el último con público antes de la pandemia. Al día siguiente de ese partido se cerró todo y Michael cerró el capítulo del fútbol también".

Sobre su fama, Carlos explica que la televisión lo ha hecho una auténtica figura pública. Durante su carrera le han pedido múltiples fotos, aunque a Robinson, eso no le gustaba mucho, y buscaba la tranquilidad.

"La tele es un fenómeno un poco curioso, al que la gente le da una importancia que realmente no tiene. Nosotros ni hemos inventado la pólvora, ni hemos salvado vidas, ni hemos inventado el nuevo antibiótico que cure no sé qué. Entretenemos los domingos, pero es verdad que Michael siempre decía eso, que nos dejan entrar en los salones de la casa y que, por lo tanto, nos convertimos en personajes muy familiares", cuenta sobre cómo se comportaba Robinson.

"A Michael todo el mundo le quería saludar, hacerle una gracia. En aquella primera época no había tanta historia de los teléfonos y, por lo tanto, la gente nada más que le pedía un autógrafo, o cuando ya los móviles empezaron a ser archipopulares, ya hacían cincuenta millones de fotos. Él no vivía eso con demasiada felicidad. Él, la mayoría de su tiempo libre se pasaba en sitios donde no hubiera jaleo", explica.

Un Mundial con Maradona en los micrófonos

Otro privilegio. Fueron cuarenta días con Diego Maradona todos los días, una convivencia constante que iba mucho más allá del trabajo y que terminaba convirtiéndose en una experiencia casi irrepetible. Eso no tiene precio. A veces con Julito lo decimos: 'somos tan inútiles que ni siquiera tenemos una camiseta firmada por Maradona'.

Carlos Martínez estuvo unos cuarenta días con Diego Maradona porque coincidieron trabajando durante el Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania. Carlos formaba parte del equipo de retransmisión televisiva y Maradona participaba como comentarista invitado, así que compartían jornadas completas: partidos, análisis y largas noches hablando de fútbol.

"En ese momento venía de una etapa de recuperación en Cuba, estaba en forma, disciplinado y centrado, lo que hacía aún más especial la experiencia. Para quienes aman el fútbol, convivir así con una figura de ese nivel era prácticamente tocar el paraíso. Sin embargo, su vida estaba completamente condicionada por su fama. No podía moverse con normalidad: entradas traseras, coches ocultos y restaurantes cerrados en secreto eran parte del día a día. Incluso los momentos más simples, como salir a cenar, requerían planificación extrema, lo que muestra hasta qué punto era difícil vivir siendo Maradona", relata en la entrevista, dejandon claro que Maradona era una especie de 'Dios' por el mundo, aunque quería estar junto a los aficionados.

"Una anécdota en Leipzig lo resume bien: al intentar mezclarse con aficionados en un fan fest, fue reconocido en segundos y se desató el caos. La multitud lo rodeó y apenas pudo regresar al hotel con ayuda de seguridad. Ese episodio refleja su realidad constante: el deseo de ser una persona normal frente a la imposibilidad de escapar de su propia leyenda", concluye.