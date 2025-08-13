Carlos Marín: “No queremos que suceda lo del año pasado”

El guardameta titular del Córdoba CF, Carlos Marín, se mostró prudente en su comparecencia ante la prensa de este miércoles en El Arcángel. El portero señaló que el objetivo del club es “la permanencia y cuando consigamos eso, pues, ya veremos a qué podemos optar”. También resaltó que “no queremos que suceda lo del año pasado”, refiriéndose al tiempo que necesitó para ganar su primer partido como visitante.

Marín señaló que el equipo blanquiverde está “con unas ganas tremendas de empezar la competición, muchas ganas de de que llegue el lunes. Está claro que venimos con la experiencia del año pasado. Ya hay muchos jugadores que no somos nuevos en la categoría, lo que creo que es una ventaja. El año pasado nos costó unas jornadas adaptarnos a la competición. El objetivo, pues es ir partido a partido y, la verdad, no nos marcamos metas a largo plazo”.

Al hablar sobre el objetivo de la campaña resaltó que “está claro que el objetivo es la permanencia y cuando consigamos eso, pues, ya veremos a qué podemos optar. El club ha hecho un gran trabajo, se ha adelantado en el mercado a otros equipos y ha confeccionado la plantilla muy pronto. Llevamos semanas trabajando, los compañeros nuevos se han integrado muy bien, están cogiendo la idea del míster y, por supuesto, eso seguramente se va a notar el lunes en Gijón”.

Los resultados de la pretemporada

El conjunto que entrena Iván Ania ha saldado con un empate y tres derrotas los cuatro últimos partidos de la pretemporada que ha disputado, teniendo en cuenta también que los amistosos del verano están para coger sensaciones y no para buscar los resultados. Marín considera que “la pretemporada está para cometer errores, corregir cosas que no han salido bien y para llegar con las mejores sensaciones al inicio de la Liga. Los resultados no se han dado, pero ya te digo, es pretemporada y para eso está. También está para que los jugadores nuevos se adopten al míster y al estilo de juego. Nosotros llegamos con la máxima confianza al lunes a Gijón y a competir, porque ya te digo, el otro día, contra un rival de nuestra categoría, el equipo compitió muy bien y las sensaciones a nivel general fueron bastante buenas”.

Este verano ha llegado a la portería Iker Álvez, un portero internacional con Andorra llamado a competir en la portería con Carlos Marín. El almeriense lo define como “un compañero ejemplar que ha venido a sumar; la verdad es que es un portero de de gran nivel, buena persona, con una cualidades impresionantes, y ya te digo que la exigencia de ambos será máxima para ayudar al equipo y que al final el míster decida”.

Sobre el partido ante el Sporting y el fuerte inicio de liga que le espera al Córdoba CF, Marín reconoce que “no queremos que nos suceda lo del año pasado que tardamos no sé cuántas jornadas, ya no recuerdo, en conseguir la victoria fuera de casa, obviamente queremos empezar fuertes, compitiendo desde el minuto uno fuera de casa y haciéndonos fuertes en nuestro estadio, que yo creo que eso tiene esa tiene que ser una de las claves, por supuesto. Vamos a un campo complicado ante un proyecto importante, pero con el máximo respeto, sabiendo lo que somos y de qué somos capaces de hacer allí”.

La aciaga estadística inicial como visitante

El Córdoba CF solo ha ganado en una ocasión en toda su historia en su primer partido de la Liga como visitante. Sobre este aspecto, señaló que “las estadísticas están para romperlas, o sea que, eso no nos afecta. Vamos a ir a competir y seguro que nos vamos a traer un buen resultado”.

El portero almeriense afirmó sentirse orgulloso de representar a su actual club, además de “darle las gracias a nuestra afición. Cada año se superan y cada año está apoyándonos de manera incondicional. Le estamos muy agradecidos y por eso queremos que dentro del campo se sientan orgullosos del equipo al que apoyan. Esa es nuestra ilusión, devolver toda la confianza que ellos depositan en nosotros y que nos lo hacen ver en las redes sociales, cada día y en cada entrenamiento. La verdad es que estamos muy ilusionados y esperemos que sea una gran temporada para todos”.

Carlos Marín cree que el club ha podido dejar casi cerrada la plantilla pronto porque “la gente ve con buenos ojos venir al club. Por eso creo que estamos haciendo las cosas muy bien. A la hora de firmar, por ejemplo, el año pasado éramos a lo mejor la última opción para todos los jugadores. Este año pues se ha visto que la gente quiere venir a Córdoba y quiere venir a jugar a este club. Entonces quiere decir que estamos por el buen camino”.