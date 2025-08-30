Carlos Marín y Fomeyem, entre los mejores en el partido frente al Real Valladolid
El Córdoba CF aprueba en general en el partido disputado en el José Zorrilla
Antonio Raya
CARLOS MARÍN (7)
Un seguro
Sus intervenciones volvieron a salvar a su equipo de recibir algún tanto en Valladolid.
ALBARRÁN (5)
Voluntarioso
El lateral tapó a rachas su banda e intentó acercarse al área rival.
FOMEYEM (7)
Seguridad
El jugador más solvente de la defensa, tapando su zona y ayudando a los laterales.
XAVI SINTES (5)
Estreno
El balear cumplió en los primeros minutos de la Liga, aunque acusó la inactividad.
VILARRASA (4)
Fallón en defensa
El lateral dio facilidades en defensa y apenas creó peligro en ataque.
ISMA RUIZ (6)
Luchador
El centrocampista jugó a rachas en un encuentro en el que fue a más con el paso de los minutos.
PEDRO ORTIZ (5)
Cumplidor
Su función de generador de juego la cumplió en un partido de una gran exigencia.
JACOBO (6)
Polivalente
El jugador blanquiverde cumplió en todos los cambios de posición. Incluso marcó un gol que el VAR le anuló.
KEVIN MEDINA (7)
Desparpajo
El malagueño debutó como titular en un partido en el que no paró de generar peligro desde su banda.
CARRACEDO (5)
Motivado
El extremo catalán estuvo más entonado y creó más peligro que en encuentros anteriores.
GUARDIOLA (4)
Sin ritmo
El delantero volvió a demostrar que ha llegado al Córdoba CF falto de ritmo de competición.
FUENTES (6) Incisivo.
THÉO ZIDANE (4) Derroche.
REQUENA (-) Poco tiempo.
ALCEDO (-) Poco tiempo.
