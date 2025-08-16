Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola: el Córdoba CF ya tiene nuevos capitanes

El Córdoba CF ya cuenta con nuevos capitanes. La votación entre los jugadores de la plantilla ha acabado con la elección del portero Carlos Marín, el lateral derecho Carlos Albarrán, el delantero centro Sergi Guardiola y el central Rubén Alves. De la pasada campaña repetirán como capitanes Carlos Marín y Carlos Albarrán. Mientras, han entrado nuevos Guardiola y Alves.

Carlos Marín

El nombramiento más cantado de todos era el del portero Carlos Marín, un símbolo de la plantilla a estas alturas, ya que afronta su quinta temporada en el club, lo que le convierte en el jugador más veterano en el seno del bloque que actualmente entrena Iván Ania.

Marín llegó a Córdoba en el verano del 2021 procedente del Betis Deportivo. Tenía entonces 23 años y toda una carrera por delante. En el club cordobés se ganó desde un primer momento el respeto y el cariño de la grada, sus compañeros y los responsables de la Dirección Deportiva.

Un total de 134 encuentros ha vestido con la casaca blanquiverde, con la que ha vivido dos ascensos, de Segunda RFEF a Primera RFEF (2022) y de Primera RFEF a la Liga Hypermotion (2024). De hecho es el único jugador de la plantilla que permanece de los que consiguieron el ascenso a Primera RFEF en la temporada 21-22. Marín destacó en la pasada campaña por ser el guardameta de la Liga con más penaltis detenidos, un total de cinco, quedándose muy cerca del récord histórico de la división.

Carlos Albarrán

Carlos Albarrán se ha consolidado como uno de los jugadores claves del equipo en la zona defensiva, querido por la afición por su capacidad para sacrificarse en defensa. El barcelonés de 31 años llegó a la ciudad en 2023 procedente del Algeciras. Su sobriedad sobre el campo pronto fue apreciada por la grada y el cuerpo técnico. Con su actual equipo ha disputado 71 encuentros, en los que ha aportado 7 goles. Solo ha recibido hasta el momento una tarjeta rota, en concreto el 13 de enero del 2024 en un partido de la Primera RFEF que ganó el Córdoba por 1-0 al Intercity.

Rubén Alves

Rubén Alves se ganó pronto un puesto en el once de Ania desde su llegada al club el pasado mes de enero. En un total de diez encuentros saltó al campo a lo largo de la campaña 24-25, en la que le dio al equipo seguridad en defensa y ayuda en ataque, pues marcó dos goles, uno en el campo del Zaragoza y otro en El Arcángel frente al Levante. Ahora acaba de salir de una lesión que le ha tenido parado en gran parte de la pretemporada.

Sergi Guardiola

Sergi Guardiola representará a los trece jugadores nuevos que hay en la plantilla con respecto a la pasada campaña. El delantero balear de 34 años afronta en esta campaña su segunda etapa en el club, pues ya formó parte de la plantilla en la temporada 17-18. El manacorí fue vital en su primera etapa, pues marcó 24 goles -22 en la Liga-, unos tantos que ayudaron y mucho a que aquel equipo lograra una milagrosa permanencia en Segunda, pues llegó a estar 14 puntos de la permanencia a tres meses de la conclusión de la competición.

Este verano ha regresado a El Arcángel procedente del Rayo Vallecano, un equipo en el que apenas gozó de oportunidades en la campaña anterior. Ahora tendrá que recuperar el olfato goleador, misión en la que va por un buen camino, pues ya marcó un tanto en el Trofeo Ramón de Carranza que el Córdoba CF perdió en la tanda de penaltis. Sus compañeros y la afición esperan de él que sea el referente goleador de un equipo que precisamante en la pretemporada ha destacado por la gran cantidad de ocasiones de gol que necesita generar para marcar.