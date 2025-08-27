Carcedo hace historia en el Pafos, que jugará la liguilla de la Champions

Si en el Real Zaragoza la suerte no le acompañó en su breve etapa en el banquillo, Juan carlos Carcedo está logrando hacer historia con letras gigantes en el Pafos, fundado en 2014, y que logró en la noche del martes su primera clasificación para la fase de grupos de Liga de Campeones. El cuadro dirigido por el exzaragocista venció por 1-2 en Serbia en el partido de ida, pero el 0-1 del Estrella Roja en Chipre mandaba el partido a la prórroga, hasta que apareció el brasileño Jaja en el minuto 90 para lograr el milagro para el Pafos.

El equipo chiprota ha dejado en la cuneta, además de al cuadro serbio, a Maccabi Tel-Aviv de Israel y Dinamo Kiev de Ucrania y estará en la liguilla de la Champions, antes la fase de grupos, una conquista que solo había logrado en la isla chipriota el Apoel Nicosia, pero se trata en este caso de uno de los grandes del país y el Pafos es mucho más humildeen historia y potencial económico. Cuando Jaja marcó el gol sobre la bocina el Limassol Stadium se vino abajo y Carcedo fue hasta aclamado en la sala de prensa por los periodistas del conjunto chipriota, todo un héroe ya de ese club.

Y es que Carcedo, desde que llegó en 2023 a ese equipo ha logrado la Copa del país en 204, clasificando en la 24-25 al equipo hasta los dieciseisavos de la Conference y en mayo pasado conquistó la Liga por primera vez en la escasa historia del equipo, que ha situado ahora entre los 36 mejores del continente para un sorteo que tendrá lugar este jueves. El entrenador riojano, aunque se crio en Vitoria, llegó al Zaragoza en 2022 tras ascender con el Ibiza en 2021 y ser destituido en la siguiente temporada en el club ibicenco.

Antes, había acompañado a Unai Emery en el Almería, el Valencia, el Spartak de Moscú, el Sevilla, el PSG y el Arsenal. En esa etapa en el club londinense es cuando conoció a Raúl Sanllehí, entonces CEO de los gunners y que fue el artífice de su llegada al Zaragoza como primer entrenador de la nueva propiedad, arribada a la entidad blanquilla en mayo de 2022. Sanllehí fue el primer director general del equipo zaragocista con Real Z LLC y el hombre que pilotó el desembarco de los nuevos dueños, además de decidir que Carcedo fuera el primer entrenador.

Su etapa en el Zaragoza no empezó bien, con un susto cardiaco leve en la concentración de pretemporada en Boltaña, y tras un comienzo irregular de Liga fue destituido después de 15 jornadas y solo 16 puntos, con dos de renta sobre el descenso. Carcedo se marchó, y con él Miguel Torrecilla de la dirección deportiva, que había renovado unos meses antes, y llegó al banquillo Fran Escribá. El técnico riojano esperó a junio de 2023 para asumir la dirección del Pafos, donde está haciendo historia.