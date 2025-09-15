Los capitanes: cambio de guardia en el Dépor, continuidad en el Dépor Abanca

El Deportivo hizo pública la instantánea anual de los capitanes de sus dos primeros equipos, un ritual de cada doce meses que muestra una foto fija, pero que da también una idea de cómo han ido cambiando los liderazgos en las casetas de Abegondo y de Riazor. Muchas caras conocidas en el encuadre del Dépor Abanca y bastantes rostros novedosos en el quinteto del primer equipo masculino. Más allá de las novedades, hay un detalle que se revela como histórico porque en la foto aparece Cris Martínez como primera capitana del Dépor Abanca cuando le quedan pocas semanas para dar a luz su primer hijo. Una imagen pocas veces vista en el fútbol español.

Diego Villares es el único que repite del mes de septiembre pasado. Entonces le acompañaban Lucas Pérez como primer capitán y Pablo Martínez y Jaime Sánchez como tercer y cuarto en una elección reducida de jefes del vestuario, ya que ahora son cinco y en 2023 también se fueron hasta el repóker. En esa fecha, además de Lucas, Villares y Pablo Martínez, también estaban Mackay y Mikel Balenziaga, un recién llegado, pero con muchos galones en el fútbol profesional.

El Dépor, en una elección sustentada en gran medida en la votación del vestuario, ha colocado al susodicho Villares como primer capitán y le escoltan por orden Sergio Escudero, José Ángel, Ximo Navarro y Yeremay Hernández. El sevillano ya entró en la nómina en enero por la salida de Lucas. No coinciden los cinco exactamente con el criterio de antigüedad y, tal y como reconoció el propio Antonio Hidalgo, la nómina tiene un par de pinceladas. Hay una apuesta por la veteranía del lateral pucelano, a pesar de que no es de los que lleva más tiempo en el Dépor en una elección muy en consonancia con la de 2023 de Mikel Balenziaga, una figura que se tornó en imprescindible en los peores momentos de aquella campaña. El técnico reconoció que al cuarteto elegido por los jugadores se le sumó al 10 para premiar su fidelidad al club y el tiempo que lleva en el primer equipo, además de para que asuma nuevos retos y responsabilidades. Con la presencia de Diego Villares y el propio Yeremay Hernández, recupera la cuota de canteranos de las que disponía entre los capitanes del Dépor hace dos temporadas: dos de cinco. Entonces eran Mackay y Villares y hoy son el vilalbés y el canario.

Cuatro más una

En el Dépor Abanca, más allá de esa imagen histórica de Cris Martínez, repiten en su segunda temporada seguida en Liga F las de hace una temporada con la novedad de incluir a Vera Martínez como la quinta capitana del equipo, antes solo eran cuatro. A la lateral, ahora de baja por maternidad, le secundarán en esta temporada 2025-26 Raquel García, Henar Muiña y Paula Gutiérrez, además de la central cántabra, llegada hace una temporada de Osasuna.

