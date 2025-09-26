Un canto a la vida. La crónica del Mirandés-Real Zaragoza (0-1)

Al fin. El Real Zaragoza logró, más de 120 días después, una victoria que le permite coger aire tras un nefasto arranque liguero y mantiene en pie a su entrenador, Gabi Fernández, que, como su equipo, ofrecieron su mejor versión cuando más apretaba la soga. El triunfo calma los ánimos, atenúa las alarmas y, sobre todo, marca el camino a seguir.

Le dio la vuelta Gabi al equipo como a un calcetín. Siete cambios introdujo el técnico respecto al once que formó de inicio en Ceuta. Entre ellos, Andrada y Cuenca, las grandes y sorprendentes novedades de una alineación, al fin, con tres efectivos en la medular (Paul, Saidu y Guti) en busca de más estabilidad, equilibrio y sentido.

La nueva fisonomía sorprendió al Mirandés, cuyo entrenador tardó poco en ajustar piezas para hacer frente a su inferioridad en un centro del campo en el que Saidu comenzaba algo despistado como volante en el 4-1-4-1 diseñado por Gabi en el que Dani Gómez batallaba en solitario hasta que el técnico dio orden de adelantar la línea de presión.

Fue entonces cuando el Zaragoza dio un paso adelante. Antes había incidido en su incapacidad para enlazar un par de pases seguidos tras pérdida para desesperación de su entrenador, que adelantó líneas ante las dificultades de la defensa local para sacar el balón desde atrás.

Cuenca, soberbio en la primera parte, era una amenaza constante desde la derecha. A punto estuvo el del Silos de marcar de cabeza al rematar un centro de Pomares desde la izquierda, pero lo mejor estaba por venir. El canterano aparecía de nuevo para conectar con Francho, pero el pase se cruzó con Postigo, que en su intento de despejar dejó el balón en las botas de Sebas Moyano, que ajustó el punto de mira para mandar el balón a la red y poner, al fin, en ventaja al Zaragoza.

El recital de Cuenca se extendió hasta el descanso. Otra incursión del aragonés no acabó en gol por culpa de una acertada intervención de Nikic poco antes de que Sebas estrellara su tiro en un defensa rival tras otro robo, de Saidu, en la presión alta a un Mirandés del que apenas había noticias en ataque. La primera llegó a cinco minutos del descanso, cuando Andrada atajó sin demasiados apuros un lanzamiento de Marino.

El guion no cambió en exceso tras el descanso, aunque Cuenca, tocado, se marchó a los pocos minutos de la reanudación para que su puesto lo ocupara Paulino, que firmó la primera ocasión del segundo tiempo a través de un disparo que se fue desviado tras una contra gestionada por el esforzado Dani Gómez. El partido parecía controlado por un Zaragoza que estaba a gusto. De hecho, estuvo tocando el balón durante casi dos minutos, algo que casi no recordaban ni los más viejos del lugar.

Pero la entrada, en el intermedio, de Pablo Pérez y la posterior de El Jebari metió en problemas a un cuadro aragonés que empezaba a acusar el cansancio. El Mirandés volcó el campo hacia la derecha para poner en serios aprietos a Pomares. Desde ahí llegaron las oportunidades de Petit y del exzaragocista Marí, pero sus remates no encontraron el destino pretendido. Pero fue Bauzá el que más cerca estuvo al mandar el balón al larguero tras un par de rechaces después de un saque de esquina para poner un nudo en la garganta a los fieles desplazados a Vitoria.

El partido pedía la intervención de Gabi cuanto antes. Y este reaccionó con un triple cambio, uno en cada línea. Bazdar relevaba a un agotado Dani, mientras que Bare daba descanso al amonestado Saidu y Tasende acudía a la ayuda de Pomares para formar con un doble lateral en la izquierda. El movimiento acabó siendo decisivo para mantener en pie al Zaragoza.

De hecho, Guti tuvo la sentencia en su bota derecha, pero su remate, franco y a escasos metros de la línea de gol, se topó por Juan Gutiérrez para dejar sin premio la fenomenal galopada y posterior pase de gol de Francho. Apenas quedaba tiempo y el Zaragoza rozaba con la punta de los dedos el primer triunfo del curso y la tabla de salvación para su entrenador.

El tramo final no fue apto para cardíacos. Los nervios afloraban en un Mirandés que llora Anduva y también en un Zaragoza consciente de que no podía dejar escapar una victoria de valor incalculable para no acrecentar la crisis y mantener la cabeza, todas ellas, en su sitio. Pero aún hubo tiempo para un susto más. Y de los gordos. El último balón colgado de los burgaleses acabó en poder de Marí, que, a la media vuelta, se dispuso a dar un disgusto mayúsculo a su exequipo, pero el balón pegó en Tachi, o en la Pilarica quizá, para mantener a salvo al Zaragoza y a su entrenador.

