El cántico a Rafa Mir que obligó a parar el Alavés-Elche: "La gente se salta la presunción de inocencia"

Este fin de semana se disputó el Alavés-Elche en Mendizorroza, con victoria del conjunto vitoriano por 3-1. Un encuentro en el que estuvo sobre el césped el delantero del Elche y ex del Valencia y Sevilla, Rafa Mir, que está inmerso en un proceso judicial, que todavía sigue abierto y aún no existe una resolución definitiva sobre su presunta implicación en la agresión sexual.

Rafa Mir fue detenido por la Guardia Civil acusado de una presunta doble agresión sexual con acceso carnal el 2 de septiembre de 2024, un día más tarde de que se hubiesen producido los hechos acaecidos en su chalé. No fue el único detenido. Pablo Jara, futbolista del Alcantarilla y amigo personal de Mir, quien también estaba presente en el domicilio aquella noche, fue acusado de un presunto delito de agresión sexual, aunque en su caso sin acceso carnal, es decir penetración.

En total, el delantero valencianista permaneció retenido dos días. El 4 de septiembre de 2024, Rafa Mir quedó en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración. Al futbolista se le retiró el pasaporte y se le prohibió abandonar el país, aunque podía seguir ejerciendo su profesión. Inicialmente, el Valencia optó por sancionarle y apartarle durante dos partidos. Además, le impulso una multa récord. Sin embargo, cuando iba a volver, el jugador recayó de una lesión en el recto anterior que le obligó a parar y permanecer al margen del grupo.

Por tanto, desde un punto de vista legal, el futbolista goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

El árbitro detuvo el partido

Desde antes de que comenzara el partido, el jugador se encontró con pancartas en su contra, y la tensión se incrementó durante el encuentro, incluso mientras permanecía en el banquillo. En un momento determinado, la hinchada lanzó cánticos ofensivos dirigidos al delantero, haciendo alusión al proceso judicial que enfrenta por presunta agresión sexual.

La gravedad de la situación obligó al árbitro a detener temporalmente el partido y a coordinarse con los responsables de seguridad para activar el Protocolo Antiviolencia, Racismo y Xenofobia, según se reflejó en el acta arbitral. Tras esta intervención, los cánticos cesaron y el juego pudo reanudarse sin incidentes adicionales.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, mostró su malestar por la situación: destacó la importancia de respetar la presunción de inocencia y lamentó que se lanzaran acusaciones desde la grada antes de que haya un veredicto judicial. Recordó que, aunque se comprende la indignación social, no es justo juzgar públicamente a alguien que aún no ha sido condenado.

Una afición reivindicativa, también con Asencio

"Es cierto que la sociedad vasca, y yo también lo soy, somos muy reivinciativos. Nos comprometemos con muchas causas, pero aquí hay una presunción de inocencia que nos la estamos saltando y a mí no me gusta demasiado", decía el técnico del Elche.

La afición de Mendizorroza ha protagonizado previamente episodios similares en LaLiga, como en el caso del jugador Raúl Asencio, y es conocida por su carácter reivindicativo y polémico.