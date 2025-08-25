La cantera del Castellón está de enhorabuena: otro título para el Juvenil A

Muy buen papel realizaron los juveniles A y B del CD Castellón en los torneos en los que participaron este pasado fin de semana, llegando ambos a las finales. En el caso del Juvenil A se proclamó campeón de la 40ª edición del Memorial Joan Gil i Alonso, Trofeu Ciutat d’Amposta (Tarragona), y el B se alzó con el subcampeonato de la 8ª edición del Torneo Nacional Juvenil de Zaragoza.

El equipo de División de Honor, dirigido por Albert Milà, hizo pleno en Amposta. Saldó con triunfo sus seis partidos. En la fase de grupos se impuso al Nàstic (2-1), Valencia (2-1) y Reus (1-0); en semifinales doblegó al anfitrión Amposta (5-2, dos de Antonio Guerra y uno de Fran Santamaría, Mario Albert y Aaron Blanco), mientras que en la final los albinegros superaron al Real Zaragoza B (1-0), gracias al gol anotado por Fran Santamaría.

Por su parte, el juvenil B cayó derrotado en Zaragoza frente al conjunto anfitrión, en torneo organizado por El Olivar y disputado en el Estadio Miralbueno de la capital mañana. En un partido tosco los albinegros cayeron ante el Real Zaragoza por 5-2. Se hizo un gran torneo, pero ante un rival muy sólido no se pudo hacer gran cosa.