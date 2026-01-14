Cañizares, exfutbolista, revela sus dos 'sustos' tras los tintes de pelo: "Me han pasado cosas muy raras"

Santi Cañizares volvió a dejar una de esas historias que recuerdas toda la vida, en una charla distendida en ‘DSF’. El exguardameta explicó el curioso motivo por el que lleva más de dos décadas tiñéndose el pelo, una decisión que, según él mismo reconoce, comenzó casi como un capricho y acabó convirtiéndose en una especie de ritual personal.

Se trata del 'tinte de la suerte': “Desde el año 2000 me teñí el pelo porque me dio la gana y solo me lo he quitado dos veces”, confesó Cañizares con naturalidad en Radio Marca. Lo llamativo de la historia es que ambas ocasiones en las que decidió abandonar el tinte coincidieron con momentos especialmente duros de su carrera y de su vida, algo que el exfutbolista no duda en relacionar, al menos de manera simbólica.

La primera vez ocurrió cuando se tiñó el pelo de rojo. Aquel cambio de imagen coincidió con uno de los episodios más recordados de su carrera como portero: tuvo un accidente con un frasco de colonia que se le cayó en el pie y le provocó una lesión que le impidió disputar el Mundial de 2002 con la selección española. Un golpe anímico enorme para un portero que era titular indiscutible.

La segunda vez fue aún más delicada. Cañizares decidió dejar su color natural de cabello tras participar en un rally en Ourense, y poco después sufrió una parálisis facial. “La segunda vez que me lo dejé natural me dio una parálisis facial”, relató, dando a entender que desde entonces no volvió a plantearse cambiar su imagen. Para él, el tinte se convirtió en algo más que una cuestión estética.

Santi Cañizares es uno de los porteros más recordados del fútbol español. Pasó por Real Madrid y Celta de Vigo, pero fue en el Valencia CF donde alcanzó su mejor versión, convirtiéndose en una pieza clave del equipo que conquistó títulos nacionales e internacionales a comienzos de los años 2000.

En Mestalla, Cañizares se consolidó como uno de los mejores guardametas de Europa, con reflejos espectaculares, carácter competitivo y liderazgo. Ganó Ligas, Copas y una UEFA, además de disputar dos finales consecutivas de la Champions League, dejando una huella imborrable en la historia del club.

Ahora, ya retirado, Cañizares mantiene su presencia mediática como comentarista y analista, donde sigue demostrando su carácter directo y anécdotas graciosas, como la de su tinte de la suerte.