Canarias pone fin al sueño de Navarra y conquista la Copa Regiones de la UEFA en Terrassa

La final de la Copa Regiones de la UEFA entre Canarias y Navarra fue un auténtico choque de titanes, pero la moneda cayó de cara para el cuadro isleño, que se impuso por la mínima gracias a un gol de Santiago Domínguez en la segunda parte (1-0), consiguiendo el título en Terrassa y el orgullo de poder representar a España en la fase europea de la competición.

Desde el primer minuto se vio claro que sobre el césped del Olímpic de Terrassa había un interesante choque de estilos. La selección canaria buscó la iniciativa en el primer tiempo, intentando controlar el ritmo del choque y mostrando superioridad en el juego ofensivo, mientras Navarra cogía confianza gracias a su solidez y trabajo grupal.

El cuadro foral resistió bien los golpes del equipo isleño y pudo meter el miedo en el cuerpo de Canarias de manera puntual con jugadas aisladas o acciones a balón parado, aunque fue el equipo de Sergio Alonso el que rompió la igualdad casi alcanzada la hora de partido.

Apareció Santiago Domínguez

Daniel Hernández lanzó un pase largo perfecto que dejó a Santiago Domínguez, uno de los jugadores más destacados de la Final Four, solo frente a la portería. El ‘9’ canario definió con maestría, cruzando el balón con la diestra y poniendo el 1-0 para su equipo. El primer paso estaba dado, pero sabían que ahora venía lo peor: saber sufrir.

Navarra ha demostrado durante todo el torneo que es un equipo ultracompetitivo. Tanto, que han pasado de no ganar ningún partido en la Copa de Regiones de la UEFA a llegar hasta una merecida final. Y la reacción no se hizo esperar.

Reacción de Navarra

Iker Gil tuvo la oportunidad de empatar con un buen cabezazo, pero la fortuna no estuvo de su lado. La presión foral creció con el paso de los minutos: el equipo empezó a cargar el área rival, con centros desde distintos ángulos, generando momentos de verdadero peligro para la defensa canaria. De nuevo, Gil tuvo el 1-1 en sus botas, con un remate alto tras una gran jugada individual.

Canarias sufría mientras Navarra, con más espíritu que fútbol, se volcaba a por la prórroga. Galindo se convirtió en el héroe canario con un paradón ante un cabezazo de Daniel Pérez y luego viendo cómo el balón se paseaba por la línea de gol sin encontrar rematador. Después, sacó una volea de tijera también de Pérez que durmió en su pecho.

Canarias se llevó un triunfo importantísimo que demuestra que el fútbol español no deja de crecer. Y ahora tendrán que demostrarlo en la fase europea. Navarra, pese a la derrota, se confirma como un conjunto a tener muy en cuenta en las próximas ediciones.