Ni Camp Nou ni Santiago Bernabéu: Sergio Asenjo desvela cuál es el estadio más imponente

El legado que dejó Sergio Asenjo en el fútbol español es imborrable. No lo tuvo nada fácil para llegar a jugar en Primera División, pero con mucho esfuerzo y sacrificio, se hizo un hueco tras brillar en el Real Valladolid, lo que le abrió las puertas de par en par para fichar por el Atlético de Madrid.

Las lesiones no le ayudaron y se fue cedido al Málaga para después ser traspasado al Villarreal, donde marcó un antes y un después en la portería grogueta. Su última experiencia antes de colgar los guantes fue en Valladolid.

La historia de Asenjo es un ejemplo de máxima superación, pues logró recuperarse de cuatro roturas de ligamento cruzado, tres en la rodilla derecha y una en la izquierda, a lo largo de su trayectoria deportiva. Algunos le aconsejaban retirarse, pero el guardameta español nunca tiró la toalla. Una de las claves fue la fortaleza mental que demostró.

Hace unos días, el exguardameta del Villarreal acudió al programa de Radio Marca 'La Pìzarra de Quintana', programa presentado por Miguel Quintana, para repasar cómo fue su trayectoria bajo palos, entre otros temas destacables.

En un momento de la entrevista, el colaborador de Radio Marca le preguntó cuál había sido el estadio más impactante en el que jugó como visitante. En primer lugar, Asenjo desveló que "Camp Nou y Santiago Bernabéu son imponentes por lo grandes que son y por el rival al que te enfrentas". Sin embargo, había uno que le hacía especial ilusión.

Se trata del antiguo San Mamés. "Esos vestuarios, ese fútbol que todavía no había evolucionado del todo… En el vestuario unos nos teníamos que cambiar y luego entraban los suplentes para cambiarse. Esos muros tan cerca, el ambiente de la afición del Athletic Club…", destapó en Radio Marca.

El antiguo San Mamés / EFE

El exguardameta español confesó que la experiencia de jugar un partido profesional en San Mamés era muy especial, una sensación que muy pocas veces tuvo en otros estadios: "Lo recuerdo como algo muy chulo, un fútbol más añejo".

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El antiguo estadio del Athletic Club fue demolido el 6 de junio de 2013 para construir el nuevo San Mamés, con el objetivo de modernizar las instalaciones y aumentar el aforo del campo. Las obras salieron a la perfección, aunque ya no se respira el mismo ambiente de fútbol.