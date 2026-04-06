Ni el Camp Nou ni el Bernabéu: un arquitecto señala cuál es el mejor estadio de fútbol y "el edificio más eficiente del mundo"

Visitar un campo de fútbol es una parada obligatoria cuando viajas por el mundo. Hoy en día, los estadios son cada vez más impresionantes y grandes, auténticas obras arquitectónicas que llenan de vida y color las ciudades de todo el mundo. Más allá del deporte, se han convertido en iconos culturales donde se mezclan historia, pasión y espectáculo.

Desde templos históricos como el Camp Nou hasta escenarios modernos como Wembley, cada estadio ofrece una experiencia diferente. En Europa, el Santiago Bernabéu o el Tottenham Hotspur Stadium son dos estadios impresionantes a nivel de estructura. El Spotify Camp Nou, cuando esté terminado, también lo será. Pero... según un arquitecto, no són los mejores: hay uno que es el número uno.

Pese a que algunos portales colocan el 'adHoc Arena de Jena,' antiguamente conocido como Ernst Abbe Sportfield, un estadio ubicado en el estado Turingia, en Alemania y en el que disputa los partidos el FC Carl Zeiss Jena, no es el mejor, según un arquitecto.

El estadio adHoc Arena de Jena, ubicado en la ciudad de Jena, en el estado de Turingia, en Alemania / SPORT.es

El Allianz Arena, referente en la construcción

Se trata de Nacho Tellado, que junto a Jordi Wild en 'The Wild Project', analizó una de las infraestructuras más impactantes de Europa. Se trata, ni más ni menos, que la del Allianz Arena, la casa del todopoderoso Bayern de Múnich.

La casa del Bayern, inaugurado en 2005, ha tenido varias reformas. La más importante, en 2017, cuando se instalaron nuevas pantallas LED gigantes, iluminación dinámica y cambio de asientos a color rojo. En 2025, celebrando su 20 aniversario, el estadio se sometió a intensos trabajos de modernización para mejorar su infraestructura.

El Allianz Arena se ha convertido en uno de los recintos deportivos más reconocibles del planeta gracias a su impactante fachada. Su diseño exterior, completamente cubierto, envuelve a los más de 75.000 espectadores que puede albergar, creando una experiencia visual única tanto dentro como fuera del estadio.

Una iluminación roja, ligada a la identidad

Uno de sus elementos más distintivos es el sistema de iluminación. La estructura permite modificar los colores de toda la envolvente para adaptarse al evento que se celebra, convirtiendo el estadio en un auténtico espectáculo lumínico visible desde gran parte de la ciudad.

Cuando cae la noche, el estadio alcanza su máximo esplendor. Sus miles de paneles iluminados permiten crear combinaciones de colores que van desde los tonos habituales de los equipos locales hasta configuraciones especiales para eventos o celebraciones.

Esta capacidad de transformación le ha dado una identidad propia, hasta el punto de que en Alemania muchos lo apodan como un “bote inflable” por su silueta ovalada y su apariencia ligera. Su diseño combina estética y funcionalidad de una forma que ha llamado la atención de expertos en arquitectura de todo el mundo.

"El Allianz Arena invita al peatón a ir allí por su nivel urbanístico, cómo se entrelazan los caminos y el trabajo de paisaje y a nivel arquitectónico es una locura", explicó Tellado. "Cambian como si fueran píxeles de luz. Es el edificio más eficiente del mundo", comentaba.

Otro de sus puntos fuertes es la accesibilidad. La ciudad de Múnich ha desarrollado una red de transporte eficiente que conecta el estadio mediante metro, autobuses, carreteras y carriles bici, facilitando la llegada de miles de aficionados en cada evento.

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El entorno también ha sido cuidadosamente diseñado. Los accesos peatonales, las zonas verdes y la organización del espacio hacen que el recorrido hasta el estadio sea cómodo y atractivo, integrando la arquitectura con el paisaje urbano.