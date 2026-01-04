COPA ÁFRICA
Camerún no falla bajo la mirada de Eto'o y se cita con Marruecos en cuartos
Los Leones Indomables acabaron el partido sufriendo, pero los goles de Junior Tchamadeu y Christian Kofane tumbaron a Sudáfrica
EFE
Camerún, con los goles de Junior Tchamadeu (Stoke City) y Christian Kofane (Bayer Leverkusen) y las intervenciones salvadoras del meta Devis Epassy, se impuso a Sudáfrica (2-1), que acortó distancias demasiado tarde y quedó eliminada de la Copa África.
Los Leones Indomables, cinco veces campeones —la última en 2017—, se enfrentarán a Marruecos el próximo viernes, después de amarrar de forma angustiosa una ventaja que estuvo al borde del empate. Bajo la mirada del presidente de la Federación, Samuel Eto’o, Camerún sobrevivió al empuje sudafricano en los minutos finales, en los que Evidence Makgopa había recortado distancias tras asistir Aubrey Modiba.
Con más experiencia y palmarés, Camerún dominó la primera parte con los goles de Junior Tchamadeu, a pase de Junior Kotto a la media hora, y de Christian Kovane, que hizo el segundo tras un centro por la izquierda de Mahamaodu Nagida.
Pero la relajación llegó pronto. Sudáfrica, tercera en la pasada edición, tiró de coraje y aprovechó la desconcentración camerunesa para acercarse en el marcador. Devis Epassy sostuvo al equipo con intervenciones clave, mientras Evidence Makgopa puso emoción con el 2-1. Pese a los intentos sudafricanos hasta el final, Camerún mantuvo la ventaja y buscará la victoria en Rabat frente a Marruecos, que previamente superó a Tanzania (1-0).
