Camello dice basta y comparte un mensaje de odio contra él: "¡Qué te de cáncer y te caigas muerto en el campo!"

No está siendo la temporada deseada para Sergio Camello, delantero centro del Rayo Vallecano, ya que no está rindiendo a su máximo nivel. El '10' del conjunto madrileño únicamente ha disputado siete partidos en competición liguera solo dos como titular, y aún no ha visto puerta, algo que se le exige a un atacante.

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, suele apostar por jugar con un falso nueve o con Alexandre Zurawski. Sin embargo, ayer contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere le dio la oportunidad a Camello saliendo de inicio, aunque finalmente terminó siendo sustituido en el minuto setenta.

Al acabar el partido, el '10' del Rayo Vallecano tuvo que vivir una situación desagradable a través de su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 68 mil seguidores.

El delantero centro compartió un mensaje de odio que había recibido, lo hizo mediante un 'storie' en la red social de Meta, pero no comentó nada al respecto. Únicamente mostró el comentario del usuario.

El seguidor se pasó de la raya y empezó diciendo: "¡Basura, hijo de puta! ¿Qué coño tiene patear el balón contra la portería?".

No se quedó ahí, ya que fue a más. "¡Qué te de cáncer y te caigas muerto en el campo, pedazo de mierda!", exclamó. Unos comentarios intolerables que muestran la otra cara del fútbol: la del odio.

Camello, en Instagram / SPORT

Lamentablemente, no es la primera vez que un futbolista de élite recibe comentarios despectivos sobre su figura. Cabe recordar que Camello no solo es el delantero del Rayo Vallecano, también es una persona, algo que a veces los aficionados más extremos olvidan.

A pesar de este comentario fuera de lugar, Camello sigue centrado en recuperar las buenas sensaciones sobre el terreno de juego y dar muchas alegrías a la afición del Rayo Vallecano.