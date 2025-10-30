¡Cambio importante en el FVS! Así se modifica el VAR de 1a RFEF y la Liga F

El FVS (Football Video Support) usado en las categorías de Primera Federación (1a RFEF) y la Liga F femenina sufre cambios importantes. Según ha anunciado la RFEF en un comunicado oficial, el llamado 'VAR low cost' cambia a partir de este fin de semana, y ya no siempre es el árbitro principal el que tenga que chequear los goles concedidos.

Según el escrito, la FIFA ha concedido al CTA la autorización para que "en el proceso de chequeo de goles concedidos, goles anulados y gol/no gol, la revisión la pueda realizar el cuarto árbitro y no el colegiado principal".

"Por ello, a partir de este fin de semana del 1 y 2 de noviembre serán los cuartos árbitros (colegiados de Segunda Federación en el caso de Primera Federación y las árbitras de Primera Federación en el caso de Primera División Femenina) quienes realicen el chequeo oportuno en los casos citados anteriormente", dice la RFEF.

A pesar del cambio, se destaca que "si en el chequeo surgen dudas se puede avisar al árbitro principal para que acuda al monitor para determinar la decisión final".

¿QUÉ ES EL FVS?

El Football Vieo Support es un sistema de ayuda al arbitraje mediante el apoyo del vídeo para categorías con menos recursos y menos opciones de cámaras. La herramienta no demanda la participación de un equipo arbitral de vídeo ni de una sala VOR y son los entrenadores de los equipos los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

En este sentido, cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud.

Además, los árbitros revisarán todas las acciones de gol para ver si se ha producido alguna incidencia. Con este cambio, la revisión la puede realizar el cuarto árbitro.