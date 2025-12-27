Las cámaras que elevan el fútbol al siguiente nivel: "Luis Enrique puede hacer absolutamente todo con nuestra tecnología"

Renovarse o morir. Lejos de ser una amenaza, la Inteligencia Artificial es una herramienta que debemos abrazar. Ya presente en nuestro día a día, se convierte en una aliada de enorme valor para un deporte en constante evolución como el fútbol. La incorporación de cámaras marca un antes y un después en la manera de entender y analizar el juego, ya que optimiza el análisis, ahorra tiempo, mejora la toma de decisiones y, sobre todo, ayuda al jugador a comprender mejor qué hace y por qué lo hace dentro del terreno de juego. Y en eso, ATM Media tiene mucho que decir.

ATM Media es una compañía tecnológica especializada en la digitalización y retransmisión automática de eventos deportivos. Utiliza cámaras automáticas que funcionan con Inteligencia Artificial, permitiendo realizar producciones sin necesidad de operador, desde competiciones amateur hasta las más importantes del mundo, funcionalidades que también resultan muy útiles para la mejora del rendimiento deportivo mediante análisis técnico.

Sus cámaras las usan clubes como el FC Barcelona, que dispone de 16 de ellas, o la Damm, uno de los mejores clubes de fútbol base de España, que en categorías inferiores compite de tú a tú contra Barça y Espanyol, entre otros equipos, en territorio catalán. Jordi Roquer, CEO de ATM Media, explica todos los detalles a SPORT.

“Es un algoritmo táctico y analítico, el primero de su tipo en el mundo del fútbol. Se centra en la captación de acciones y datos, así como en la generación de contenido audiovisual para ser analizado en diferentes softwares de videoanálisis. Al principio, solo la podían usar los mejores equipos del mundo porque, al ser nueva, la tecnología era cara. Con el tiempo, se ha ido democratizando, ampliando su uso”.

La pandemia y una segunda línea

En su caso, la pandemia fue una oportunidad para explotar al máximo su otra función. “Llegó la pandemia. El deporte se cerró, sobre todo al público, durante mucho tiempo. Necesitábamos una ventana audiovisual sostenible económicamente. Con nuestras cámaras automatizadas, pudimos empezar a emitir partidos a través de plataformas. Tenemos una plataforma llamada E+, el «Netflix del deporte amateur», donde ofrecemos encuentros de fútbol, baloncesto y otros deportes. Contamos con 17 algoritmos aplicados a 17 deportes distintos, principalmente de equipo. Así nació la segunda línea: dar visibilidad a partidos de equipos no profesionales, que gracias a la tecnología pueden retransmitir sus eventos en directo y con buena calidad”, reconoce.

Se puede colocar la cámara a la altura que quiera, ver las imágenes en tablet u ordenador, taggear en directo a jugadores, cortar y analizar acciones para enseñar a los jugadores lo que han hecho bien o mal... Jordi Roquer — CEO de ATM Media

Volviendo al algoritmo táctico y analítico, lo más importante es el abanico de recursos que ofrece al cuerpo técnico para mejorar cualquier aspecto del juego. “Un entrenador como Luis Enrique, por citar a alguno, puede hacer prácticamente todo con nuestra tecnología: colocar la cámara a la altura que quiera, ver las imágenes en tablet u ordenador, etiquetar en directo a los jugadores, cortar y analizar acciones para enseñarles qué han hecho bien o mal. La tecnología permite medir y visualizar todo tipo de parámetros, desde datos biométricos hasta movimientos específicos del juego”, señala.

Luis Enrique, revisando una acción en su tablet durante un partido de Ligue 1 / Eurosport

Pese a ello, Roquer asegura que "el factor humano sigue siendo determinante" y que la inteligencia artificial es solo una ayuda para los técnicos. “La interpretación de los datos requiere talento y experiencia del entrenador. Las herramientas son esenciales, pero la decisión final combina datos objetivos y juicio subjetivo. Actualmente, los clubes utilizan diversas plataformas de software de videoanálisis, y cada entrenador tiene sus preferencias. Nuestra tecnología se integra con ellas, enviando la señal a la aplicación que el técnico ya utiliza. Esto garantiza calidad de captura y adaptabilidad a su manera de trabajar”, apunta el CEO de ATM Media.

Del Barça a la Damm

Hoy en día, el Barça utiliza 16 cámaras dedicadas al videoanálisis, pero ATM Media también trabaja con "otros clubes de Primera o Segunda División. Y como hoy hay formatos más accesibles para hacerse con la teconología, como cuotas mensuales o alquileres, para que no tenga que comprar todo el equipo, también con clubes más humildes", desvela Roquer. Un buen ejemplo es el CE Damm.

El CF Damm usa la tecnología de ATM Media / ATM Media

Ramon Ferrer, segundo entrenador del Juvenil A del CF Damm, presenta a SPORT su 'modus operandi' : "Trabajamos con cámaras fijas desde que estamos en la Ciutat Esportiva. El complejo se inauguró el año pasado y empezamos a utilizarlo en julio, así que llevamos aproximadamente un año y medio trabajando con este sistema. Antes utilizábamos Pixellot, una cámara móvil que se podía trasladar al campo con un trípode. Con ese sistema estuvimos alrededor de tres años. Era una cámara más pequeña y requería más logística: llevarla, montarla, conectarla y gestionarla manualmente. Las cámaras fijas, en cambio, ofrecen muchas más ventajas", explica.

"El uso del vídeo en el fútbol cada vez está más extendido. Ya no solo para grabar partidos y analizarlos después, sino para ir un paso más allá en el análisis. Se nota mucho en el rendimiento. Hemos pasado de un sistema completamente manual (abrir y cerrar la grabación desde el móvil, conectar a internet, subir y descargar archivos) a un sistema prácticamente en directo. Esto no es solo una evolución nuestra, sino del fútbol en general", garantiza el asistente del exfutbolista Joan Verdú en el club cervecero.

Ya se ven banquillos con pantallas para visualizar el partido en directo y tener una perspectiva desde arriba que no se tiene a pie de campo Ramon Ferrer — Segundo entrenador del Juvenil A de la Damm

"Ya se ven banquillos con pantallas para visualizar el partido en directo y tener una perspectiva desde arriba que no se tiene a pie de campo", explica. Antes, no quedaba otra que prescindir de un miembro del cuerpo técnico para recibir información por teléfono. "Permite hacer correcciones en directo, sin tener que esperar al siguiente entrenamiento para corregir aspectos que ya has detectado durante el partido", añade.

Agiliza el proceso

"A nivel organizativo, el avance ha sido enorme", destaca. Y es que gracias a este sistema, están todos los entrenamientos de todos los equipos del club programados para que se graben automáticamente, sin la necesidad de estar pendiente de la cámara. "Todo está planificado por franjas horarias y se activa y desactiva solo. Cuando termina un entrenamiento, entro al software y puedo descargar el vídeo al momento. Antes, dependiendo de la conexión, podíamos tardar desde dos horas hasta casi un día entero", detalla Ferrer.

Una de las cámaras de ATM Media / ATM Media

"También se pueden programar partidos, siempre que se cuente con los permisos del rival, ya que hay un tema legal relacionado con los derechos de imagen. los jugadores y las familias han autorizado el uso de imágenes. Para los partidos, siempre pedimos permiso al rival. De hecho, somos de los pocos clubes que lo hacen. En algunos casos los clubes no responden o nos piden que luego les enviemos el partido, lo cual también requiere permisos específicos", aporta.

"El análisis de vídeo, especialmente en partidos, siempre ha sido un trabajo muy tedioso: localizar acciones, cortar secuencias, analizarlas y presentarlas al equipo. Hoy existen programas que permiten trabajar con etiquetas. Mientras ves el partido, sin pararlo, vas marcando acciones y el sistema las ordena automáticamente. Al final, te genera los cortes y el tiempo de trabajo se reduce prácticamente al tiempo que dura el partido", cuenta.

Tomar conciencia

"El vídeo es una herramienta de trabajo muy potente. Permite al jugador o jugadora verse a sí mismo/a y tomar conciencia de lo que realmente está haciendo. Muchas veces crees que estás ejecutando una acción de una manera, pero cuando lo ves en vídeo te das cuenta de que no es así. Esto es clave para la mejora individual", garantiza Ramon Ferrer, segundo entrenador del Juvenil A del CF Damm.

Laporta saludó a Joan Garcia en la inauguración de la Ciutat Esportiva Damm / SPORT.es

Es un ejercicio de introspección. Entender el por qué de un gesto, un movimiento, una actitud... "Saber por qué haces algo y no simplemente hacerlo porque te lo dicen. Verte ejecutando una acción, detectar errores de posicionamiento o de técnica, y comprender cómo se generan espacios o situaciones de peligro", añade el preparador. "El vídeo es una herramienta clave para la mejora individual y colectiva. Te hace consciente de lo que haces y, a partir de ahí, te permite crecer como futbolista".

La idea sería llegar al descanso con dos o tres acciones ya cortadas y mostrarlas a los jugadores Ramon Ferrer — Segundo entrenador del Juvenil A de la Damm

Uno de los objetivos de cara a medio y largo plazo que plantea Ramon Ferrer es la posibilidad de hacer cortes en vivo. Hoy por hoy se necesita a una persona que se dedique exclusivamente a ello, capaz de cortar y enviar los clips en tiempo real. "La idea sería llegar al descanso con dos o tres acciones ya cortadas y mostrarlas a los jugadores. En casa podríamos hacerlo porque tenemos una pantalla grande en la Ciutat Esportiva, pero necesitaríamos una persona dedicada a realizar los cortes y reproducirlos en el momento. Somos un equipo juvenil y no disponemos de tantos medios humanos, aunque es algo que podría implementarse", explica.

"Fuera de casa no podemos hacerlo porque la cámara móvil no permite streaming. Ese sería otro punto de mejora: poder trasladar este tipo de análisis en directo también a los partidos como visitantes", augura.