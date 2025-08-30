Calero llega a un acuerdo con el Real Zaragoza y sella al fin su marcha a la Cultural

Ahora sí, se acabó. Iván Calero será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de la Cultural Leonesa para las tres próximas temporadas una vez que el madrileño y el Real Zaragoza han alcanzado al fin un acuerdo acerca de la cantidad económica que reclamaba al club aragonés en concepto de la nómina del mes de agosto y una prima por partidos jugados la pasada temporada.

La discrepancia económica, causante del regreso de Calero el pasado miércoles por la noche (ya de madrugada) de León, se habría solventado, entre otras vías, a través de la retención, por parte del Real Zaragoza, de parte de los derechos del defensa de cara a una futura venta a otro equipo, si bien el lateral ha perdonado parte de lo que entendía que el club le adeudaba.

De este modo, Calero se a la Cultural mediante un traspaso a coste cero más objetivos.