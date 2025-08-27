Calero se entrena al margen tras volver a Zaragoza ayer por la falta de acuerdo en el traspaso a la Cultural

El fichaje de Iván Calero por la Cultural Leonesa, un acuerdo de traspaso a coste cero y con objetivos para que el lateral madrileño firmara por tres temporadas, está en estos momentos en el alero, porque el jugador, cuando ya estaba en León y la operación estaba en el intercambio de documentos, regresó anoche a Zaragoza tal y como adelantó este diario, ya que llegó de madrugada, porque ahora mismo no hay acuerdo en unas cantidades que se le adeudan al lateral, en concreto la nómina de este mes de agosto y una prima por partidos jugados, ya que disputó el curso pasado 34 encuentros, 28 de ellos de titular.

Esas cantidades no quiere asumirlas el Real Zaragoza ni tampoco la Cultural, por lo que eso ha motivado que el futbolista volviera y esta mañana, al constatar que la falta de sintonía se mantiene, haya acudido a la Ciudad Deportiva y trabajara al margen de sus compañeros, esperando una resolución definitiva, en un sentido o en otro, de su traspaso.

Calero estuvo en la Ciudad Deportiva el miércoles entrenando al margen y, según la versión del entorno del futbolista, se le dio permiso después por parte del director deportivo, Txema Indias, para viajar a León porque el traspaso estaba acordado desde la tarde del martes, pero esa distancia económica, en unas cantidades que en teoría le corresponden al Zaragoza, ha generado este punto de conflicto que hizo que Calero regresara a la capital aragonesa para volver a los entrenamientos del equipo de Gabi.

La Cultural quería que el jugador ya entrenara este jueves a las órdenes de Raúl Llona y el viernes estuviera disponible ante el Sporting. Sin embargo, todo está en el aire en este momento en una operación que hace dos semanas ni se contemplaba, puesto que la decisión del madrileño era seguir en la entidad zaragocista y de hecho había sido elegido como uno de los capitanes.

La propuesta de la Cultural hace una semana y el deseo del Zaragoza de liberar margen salarial le abrieron la puerta, aunque ya el martes la operación estuvo cerca de irse al traste por las exigencias de traspaso zaragocistas, que entre el fijo y objetivos rondaban lo que pagó el club hace un año al Cartagena (300.000 euros fijos), pero al final la operación se hizo solo por objetivos con traspaso a coste cero y Calero iba a firmar por tres años, algo que ahora está en el aire.