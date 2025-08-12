Calderón, ex del Córdoba CF, firma por el Gimnástic de Tarragona

Horas después de rescindir su contrato con el Córdoba CF, José Manuel Calderón se ha comprometido con el Gimnástic de Tarragona, candidato al ascenso en Primera Federación, con un contrato por una temporada, con opción a una campaña adicional.

En principio, Calderón también tenía alguna oferta o propuesta de equipos extranjeros, principalmente, una oferta del NK Istra de la máxima categoría del fútbol croata, pero finalmente el de Paradas firmará por el conjunto grana con el objetivo de lograr lo ya alcanzado con el Córdoba CF: el ascenso a Segunda División A.

El Córdoba CF anunció este lunes el final del contrato de José Manuel Calderón como jugador blanquiverde, noticia que venía esperándose desde el inicio del verano y que pone fin a tres temporadas de relación entre el jugador y la entidad cordobesista. Fue Iván Ania el que anunció que el jugador se encontraba en la rampa de salida, ya que después del amistoso contra el Betis reconoció que era "cosa del club" que el futbolista no hubiera disputado ni un minuto en pretemporada. Sin embargo, era evidente que el técnico blanquiverde perdió la confianza en el lateral zurdo después de aquel encuentro de Liga en El Arcángel ante el Almería, en el que Calderón finalizó expulsado. Desde entonces, el asturiano depositó toda su confianza para el puesto en Carlos Albarrán e incluso algún jugador del filial llegó a jugar algún minuto en la demarcación, cerrado por completo la puerta a Calderón.

En su comunicado, el Córdoba CF anunciaba el lunes "la rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad blanquiverde. Desde el club, le agradecemos su esfuerzo y sacrificio durante sus tres temporadas defendiendo la blanquiverde y le deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales".

José Manuel Calderón, que cumplirá 26 años el próximo enero, se marcha del Córdoba CF al Gimnástic de Tarragona después de jugar 108 partidos oficiales con la camiseta blanquiverde y marcar tres goles, los tres en la temporada en la que el equipo cordobesista logró el regreso al fútbol profesional.

Lateral ofensivo y al que el Córdoba CF pretendió tras su salida del Betis Deportivo, Calderón llegó a El Arcángel en el verano del 2022, justo cuando el club cordobesista había ascendido desde Segunda RFEF a la recién creada Primera Federación.

Su marcha, que se vislumbraba desde el final de la pasada temporada, en la que perdió por completo la confianza de Iván Ania, generaba el hueco necesario en el plantel para la llegada de Ignasi Vilarrasa, cuyo primer entrenamiento como cordobesista se produjo este martes.

Ahora, a las órdenes de un clásico como Luis César Sampedro, José Manuel Calderón tendrá de nuevo el objetivo de lograr el ascenso a Segunda División A, ahora, con la camiseta grana del Gimnástic de Tarragona.