'Cala', la revelación de la Hypermotion que apunta a Primera

La liga Hypermotion es una competición única. Cualquier lógica en el fútbol es una incógnita en esta liga en la que nada se puede dar por hecho. Es una liga frenética que acapa miradas de admiración y alucinación a partes iguales. No obstante, la calidad futbolística es inalterable y los grandes jugadores marcan la diferencia y llaman la atención de las categorías superiores. Quien es bueno de verdad no entiende de categorías y es el caso de Álex Calatrava, más conocido como 'Cala', uno de los responsables de la excelente temporada del CD Castellón.

Una carrera labrada desde abajo

'Cala' ha encontrado en Castellón su lugar para explotar en el fútbol profesional. El jugado de Parets del Vallés, formado en el fútbol base de clubes catalanes, como el Horta o el Europa, salió de las categorías inferiores hacia el fútbol semiprofesional en equipos como el Sants o la UE Costa Brava, desde el que dio el salto al filial del Atlético del Madrid. En el filial colchonero, disputó la 1a RFEF durante 2 temporadas y media donde no logró destacar lo suficiente como para llamar la atención del 'Cholo' Simeone. Sus mejores registros en el Atlético Madrileño fueron en su última temporada en el Cerro del Espino -la 23/24-, cuando marcó 5 goles y repartió 8 asistencias en 34 encuentros.

Ante la imposibilidad de tener más recorrido en la entidad atlética, el jugador barcelonés optó por fichar por el Castellón en verano de 2024. No le costó hacerse un hueco en el conjunto 'orellut', convirtiéndose en pieza clave de la permanencia del cuadro de Castalia en su temporada de regreso a la categoría de plata. 6 goles y 11 asistencias fueron sus registros contribuyendo a la continuidad de Pablo Hernández en su primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional. Pero lo mejor todavía estaba por llegar.

En una liga con nombres de la talla de Yeremay Hernández, Andrés Martín o Sergio Arribas, 'Cala' se ha hecho un hueco en su mesa sin hacer demasiado ruido, solo con fútbol y más fútbol. Su campeonato ha sido excelente, al igual que su equipo, situado en posiciones de play-off, e incluso, de ascenso directo durante todo el transcurso de la temporada. Desde la segunda línea, Álex Calatrava ha contribuido con 15 goles y 8 asistencias, el último en el partido de vuelta de semifinales de play-off en el que a punto estuvieron de eliminar al Almería (3-2).

Nuevo equipo a la vista

Su temporada no ha pasado desapercibida para distintos equipos de la máxima categoría del fútbol español. Según Ángel García, más conocido como 'Cazurreando', 'Monchi' tiene a 'Cala' en la agenda para su nuevo Espanyol, pero no es el único equipo. Los recién ascendidos Deportivo y Racing de Santander, que lo han sufrido esta temporada, también están interesados en él para subir el nivel de la parcela ofensiva de su plantilla. Asimismo, los descendidos Mallorca y Girona también lo tienen en la agenda para configurar su plantilla de regreso a Primera.

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Por otra parte, 'Cala' también ha atraído miradas del extranjero. Concretamente, provenientes de Italia. El catalán estaría en la agenda de dos clubes italianos, uno de la Serie A y otro de la Serie B. Aunque se desconoce el nombre de estos, este interés demuestra que el buen nivel de la categoría de plata de nuestro país no pasa desapercibido.