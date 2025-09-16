Cae el primer entrenador en Segunda División

La trituradora de LaLiga Hypermotion se ha llevado por delante al primer entrenador tras solo cinco jornadas. El CD Castellón ha comunicado en la mañana de este martes la destitución como técnico de Johan Plat, tras un mal arranque de curso en el que su equipo solo ha podido sumar 2 puntos de 15 posibles.

El CD Castellón es el primer rival del Málaga CF que cambia de entrenador esta temporada. Cinco jornadas sin ganar (2 empates y 3 derrotas) han bastado para que el cuadro orellut decida un cambio de rumbo en su banquillo. Ha anunciado que Pablo Hernández tomará las riendas de forma interina.

Johan Plat ha sido el primero en caer, pero ya hay otros muy cuestionados tras el mal comienzo de sus escuadras. La continuidad en las próximas semanas de Pacheta en el Granada también está en duda si la situación no cambia (colista con solo 1 punto) y en Albacete tampoco están contentos con el inicio de temporada del equipo manchego.

Comunicado oficial

El CD Castellón comunica la destitución de Johan Plat como entrenador del primer equipo.

Le agradecemos su trabajo durante sus 24 partidos en el club y valoraremos su esfuerzo para conseguir la salvación la temporada pasada.

Deseamos a Johan muchos éxitos en sus futuros proyectos.

Pablo Hernández asumirá la dirección del primer equipo de manera interina.

Vía: La Opinión de Málaga