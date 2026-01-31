Cádiz vibra con la fiesta de la Genuine: "Nos da mucha vida"

El fútbol es mucho más que darle patadas a un balón: es un lenguaje universal capaz de reunir a multitudes, derribar barreras y crear vínculos únicos entre personas que, de otro modo, quizá nunca se habrían cruzado. Esa esencia más pura del juego es la que se vive en LALIGA GENUINE Moeve, un espacio donde la emoción, el compañerismo y la inclusión están por encima de la competitividad, y donde el marcador pasa a un segundo plano para dejar todo el protagonismo a los 50 equipos participantes.

Las instalaciones deportivas del Mediterranean Sports Hub de Tarragona acogieron el pasado mes de noviembre la primera fase de LALIGA GENUINE Moeve de la campaña 2025/26. 50 clubes - cifra récord - procedentes de más de 30 provincias distintas de 15 Comunidades Autónomas. Casi nada. Pues un par de meses más tarde, la provincia de Cádiz le tomaría el relevo para albergar el inicio de la segunda fase del torneo.

Los jugadores del Ceuta saludan a la grada / LaLiga

Así, durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz sería el escenario de un total de 26 partidos en formato fútbol 8, divididos en cuatro partes de diez minutos cada una. 26 clubes procedentes de 19 provincias distintas disputarían dos duelos cada uno con el objetivo de escalar posiciones en la clasificación general.

La primera jornada fue todo un éxito. Una auténtica fiesta del fútbol. El ambiente fue inmejorable: respeto, compañerismo y muy buen rollo dentro y fuera del campo. Porque aquí el resultado es lo que menos importa, aunque no faltaron grandes goles, paradas espectaculares y momentos para el recuerdo. Sobre todo hubo risas, emoción y un apoyo incondicional desde la grada, ese empujón que multiplica la magia del juego.

La afición del Betis no paró de animar a los suyos en Cádiz / LaLiga

"No es fácil jugar en equipos con discapacidad"

Los verdaderos protagonistas, los jugadores y jugadoras, disfrutaron felices de su espacio y de una visibilidad tan necesaria. Prueba de ello es que SPORT pudo recoger las sensaciones de algunos protagonistas, como María y Kike, del Fundación Albacete, o Xavi, del Espanyol, que compartieron su experiencia tras una primera jornada que dejó huella.

"Estos torneos significan mucho: aprender de los compañeros, estar con ellos, defender a tu ciudad y a tu escudo. La verdad es que este torneo nos da mucha vida", garantizó Kike, quien lleva ocho años en su querido 'Alba'. "Por la mañana trabajo en una empresa de informática y por la tarde entreno", añadió.

Su tarde, además, tuvo un sabor especial tras su triunfo - con remontada épica incluida sobre el Reus -... y el del 'Alba' ante el Real Zaragoza: "Se siente diferente, es una alegría. Ganar en el último minuto es un placer y nos da más fuerza para seguir mañana y conseguir otra victoria", expresó María.

Noticias relacionadas

Quien tampoco podía ocultar la sonrisa fue Xavi, jugador del Espanyol Special: "Empecé este año a jugar en el Espanyol como lateral. El equipo ha sido un gran apoyo para iniciarme, porque no es fácil jugar en equipos con discapacidad. Que la Liga Genuine organice torneos así es algo enorme. Esta es mi segunda fase y aquí todos somos como una familia", aseguró.