El Cádiz tropieza y el Deportivo continúa líder por segunda semana: así está la clasificación de Segunda

El empate en Ipurua no cambia la situación de un Deportivo que volverá a dormir líder durante toda una semana. Al menos, una jornada más en lo alto de la tabla después de que el Cádiz no pudiera pasar del empate (0-0) ante el Ceuta, en el que militan varios exblanquiazules como Kuki Zalazar, Rubén Díez o Pedro López.

Todo se aprieta en una zona alta a la que ha escalado también el Andorra, tras vencer al Racing Club. El equipo que dirige Ibai Gómez se ha colocado a un punto de blanquiazules y gaditanos tras dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas. Su única derrota, precisamente, en Ipurua.

Hasta el momento, Cádiz y Dépor son los únicos dos invictos de la competición, pero la clasificación se ha ajustado: solo hay cuatro puntos entre el equipo coruñés, líder, y el Almería, noveno, precisamente el próximo rival de la escuadra que dirige Antonio Hidalgo.

