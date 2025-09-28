Segunda División
El Cádiz tropieza y el Deportivo continúa líder por segunda semana: así está la clasificación de Segunda
El Andorra se acerca en la tercera plaza | Gaditanos y blanquiazules, únicos invictos tras 7 jornadas
RAC
El empate en Ipurua no cambia la situación de un Deportivo que volverá a dormir líder durante toda una semana. Al menos, una jornada más en lo alto de la tabla después de que el Cádiz no pudiera pasar del empate (0-0) ante el Ceuta, en el que militan varios exblanquiazules como Kuki Zalazar, Rubén Díez o Pedro López.
Todo se aprieta en una zona alta a la que ha escalado también el Andorra, tras vencer al Racing Club. El equipo que dirige Ibai Gómez se ha colocado a un punto de blanquiazules y gaditanos tras dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas. Su única derrota, precisamente, en Ipurua.
Hasta el momento, Cádiz y Dépor son los únicos dos invictos de la competición, pero la clasificación se ha ajustado: solo hay cuatro puntos entre el equipo coruñés, líder, y el Almería, noveno, precisamente el próximo rival de la escuadra que dirige Antonio Hidalgo.
Vía: La Opinión A Coruña
