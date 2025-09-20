El Cádiz, un rival muy incómodo en La Rosaleda

Hay rivales más ‘amables’ y otros más incómodos. Y el Cádiz es uno de esos equipos que siempre pone en apuros al Málaga CF en La Rosaleda. Por suerte, lo que haya ocurrido en ocasiones anteriores servirá de poco cuando el balón eche a rodar este domingo (18.30 horas) en Martiricos para un nuevo derbi andaluz entre blanquiazules y amarillos, pero no hay duda de que los precedentes entre ambos equipos no dejan bien parado al equipo costasoleño.

Las estadísticas están para romperlas y eso es lo que intentará el Málaga CF en esta sexta jornada de LaLiga Hypermotion 2025/26. La pasada campaña, la del regreso de los blanquiazules a Segunda, el derbi ante el Cádiz en La Rosaleda dejó un recuerdo amargo. El equipo jugó con esa bonita camiseta retro y no trajo suerte. Los de Pellicer cayeron por 0-2 en los minutos finales con goles de Melendo y el exmalaguista José Matos. Además de esa, la anterior visita del Cádiz a Martiricos también se resolvió con victoria visitante. Fue en el curso 2019/20, también en Segunda. Ahí, el Cádiz se llevó los tres puntos por 1-2 con goles de Lozano y Caye Quintana. Antoñín hizo el del Málaga.

Una victoria en el siglo XXI

Para ver la última victoria del Málaga CF sobre el Cádiz en La Rosaleda hay que remontarse hasta la temporada 2018-19. Los blanquiazules se impusieron con un gol de Fede Ricca (1-0) en la única victoria local contra los amarillos en este siglo. Antes de eso, dos empates en la 2007/08 (0-0) y en la 2006/07 (1-1) y otra victoria cadista, en la temporada 2005/06, por 0-2, en la única vez que se han visto las caras en Primera División como Málaga CF.

Ya en el siglo pasado, tras la refundación del club blanquiazul, se vieron en otras cuatro ocasiones: 1-0 para el Málaga CF en la 95/96, 1-2 para el Cádiz en la 96/97 y nuevo triunfo blanquiazules por 2-0 en la 97/98. Todos estos partidos en Segunda B. El otro duelo de aquella época fue en una eliminatoria de Copa en el curso 98/99. La victoria fue para el Málaga CF por 3-0, después de haber ganado ya la ida en Cádiz por 1-3.

Vía: La Opinión de Málaga