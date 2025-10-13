Cabo Verde jugará un Mundial, el país estratégico de la NASA: medio millón de habitantes, 4.033 km cuadrados y tan solo 1,6 millones de promedio de plantilla

Cabo Verde ha hecho historia. El archipiélago situado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África y al 570 km al oeste de Senegal, ha conseguido lo que nadie antes había logrado: obtener la clasificación para el altar del fútbol, el Mundial. Sí, Cabo Verde disputará la Copa del Mundo 2026. Lo ha logrado este lunes, tras superar las eliminatorias de la CAF y vencer por 3-0 a Esuatini. El Estadio Nacional de Praia lo celebró a la grande después de que el gobierno decretase media jornada festiva.

El país tiene tan solo medio millón de habitantes, si somos precisos, 560.000 habitantes. Y es que es impactante que un país tan humilde esté en el Mundial, teniendo en cuenta que Cabo Verde será el segundo país más pequeño en disputar un Mundial después de Islandia, lo que lo convierte en un verdadero “underdog” en la máxima competición del mundo del fútbol.

Pero el fútbol convierte lo imposible en sueños reales. Cabo Verde ha vivido un crecimiento exponencial de su fútbol y talento. La Federación Caboverdiana de Fútbol se fundó en 1982 y es miembro de FIFA y CAF. Antes de 2010, la selección no había tenido grandes logros internacionales; su fútbol se limitaba sobre todo a competiciones regionales y amistosos. Pero el gran salto vino en la década de 2010 con jugadores que crecieron en Europa, especialmente en Portugal y Países Bajos.

Un 'valor promedio' de 1,2 millones y su delantero fichado por Linkedin

Cabo Verde no tiene grandes nombres, pero si algunas cabezas reconocidas. Es el caso de nombres conocidos como Bebé (Tiago Manuel Dias Correia), el mítico lanzador de faltas del Rayo Vallecano e Ibiza, y otros talentos como Kevin Lenini, pivote de 28 años que juega en el FK Krasnodar y cuyo valor de mercado es de 5 millones de euros, Wagner Pina, lateral derecho de 22 años en Trabzonspor, también valorado en 5 millones o Telmo Arcanjo, extremo derecho de 24 años en Vitória Guimarães, con un valor de 3 millones de euros.

El valor de equipo, en total, es de 27,20 millones, con un valor promedio por jugador de 1,24 millones de euros. Esta tarde, Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopira se convirtieron en héroes para el fútbol caboverdiano. El delantero del Casa Pía, el mediapunta del Omonia Nicosia y el defensa del Torreense fueron los autores de los tres goles que clasificaron a la selección de Cabo Verde para el Mundial del 2026.

Hasta en el banquillo, estaba Bubista, entrenador de la selección, que lleva desde el 2020 en el cargo. El técnico fue futbolista y estuvo unos meses en el Badajoz en la Segunda división española, en la 1995-96, donde coincidió con Tito Vilanova o Josep Maria Sala. El defensa apenas jugó dos partidos, contra el Getafe y el Osasuna.

Un país volcánico

Con 4.033 km² y unos 560.000 habitantes, está compuesto por 10 islas principales y varios islotes. Santiago es la más poblada y donde se encuentra la capital, Praia. Todas las islas de Cabo Verde se formaron por actividad volcánica submarina que fue emergiendo del fondo del Atlántico. Esto hace que el archipiélago tenga paisajes dramáticos, con montañas, cráteres y tierras fértiles en algunas zonas.

La cultura caboverdiana es rica y diversa, producto de la mezcla de influencias africanas y portuguesas. El portugués es el idioma oficial, aunque el criollo caboverdiano es el más hablado en la vida cotidiana. La música es uno de sus mayores orgullos: la morna, popularizada por Cesária Évora, refleja la nostalgia y la historia de los emigrantes, mientras que otros géneros como la coladeira y el funaná aportan ritmo y alegría a la vida social.

Por lo que hace a la comida, la gastronomía es popular por los mariscos, el maíz y la batata, mostrando sus raíces africanas y atlánticas.

El volcán Pico do Fogo, en Cabo Verde / SPORT.es

Punto estratégico de la NASA

Cabo Verde también tiene un papel estratégico en la ciencia y la exploración espacial. Su ubicación aislada y sus cielos despejados lo convierten en un punto ideal para estaciones de rastreo y observación astronómica, lo que ha llamado la atención de agencias como la NASA. Además, el país ha demostrado que, a pesar de su tamaño, puede lograr hazañas internacionales, como la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026, consolidando su presencia en el mapa mundial tanto en cultura como en ciencia y deporte.