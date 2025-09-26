«El Burgos-Málaga es uno de los días más importantes del año para mí»

Malaguistas por el mundo, edición Burgos. Es la historia de Pepe Cruz, un malagueño y malaguista de cuna al que la vida llevó hasta Burgos hace ya muchos años. Conoció a Carmen, la que ahora es su mujer, una extremeña que por entonces ya vivía en la capital burgalesa, y decidió marcharse con ella y dejarlo todo por amor. Bueno, casi todo. No pudo dejar atrás su pasión por el Málaga CF, la que ahora comparten y transmiten en los muchos desplazamientos que realizan para seguir al equipo blanquiazul por toda España.

A Burgos, por amor

Pepe, de Málaga, y Carmen, de Olivenza, se conocieron en Extremadura mientras él estaba allí por motivos laborales y ella pasaba unos días de vacaciones en su tierra natal. Fue hace 14 años... y hasta hoy. «Nos conocimos allí y ya no me separé más de ella. Dejé mi trabajo, ella vivía en Burgos. Lo dejé todo y me vine a Burgos con ella. Ella fue a su pueblo de vacaciones y nos conocimos. Ya tenía su negocio en Burgos. Es lo mejor que hice en mi vida. No me arrepiento de nada», cuenta Pepe.

Desde entonces viven juntos en Burgos y le ha conseguido transmitir ese amor por los colores blanquiazules. Tanto es así que Carmen ya es una fija en los desplazamientos para ver los partidos del Málaga CF por el norte de España, aunque antes de conocerse «no había visto un balón en su vida». «Cuando empezó conmigo... o se hacía del Málaga o esto no tiraba para adelante. El primero que fue conmigo fue un Valladolid-Málaga, creo que jugaba Willy Caballero todavía. Viene conmigo a todos los partidos», relata Pepe.

Ruta por España siguiendo al Málaga CF

Burgos, La Coruña, Ponferrada, Bilbao, San Sebastián, Miranda de Ebro, Vitoria, Valladolid, Zaragoza... En estos años han seguido el equipo de Martiricos por muchas ciudades del país. Este domingo el Málaga CF vuelve a hacer parada en Burgos para visitar El Plantío y allí que estarán un año más junto a su Málaga CF. Pepe tiene marcado este fin de semana en rojo desde que se conoció el calendario y ya cuenta las horas para juntarse con malaguistas y volver a ver al equipo en El Plantío, como en las tres ocasiones anteriores que ha jugado allí en los últimos años.

«He ido siempre a El Plantío cuando ha venido el Málaga. Llevo 14 años en Burgos. Este será el cuarto partido. También vamos a Santander la semana que viene. Por el norte vamos a bastantes. El año pasado fuimos a Zaragoza, Coruña, Oviedo, Santander, Miranda... Intentamos ir a todos los que podemos». Y tiene muy claro lo que va a significar este fin de semana para él. «El Burgos-Málaga es uno de los días más importantes del año. La motivación que tengo... Una vez que salió el calendario, me daba igual que terminase el verano. Lo vivo con una motivación impresionante», cuenta.

Fin de semana de puro malaguismo

Pepe y Carmen van a vivir un fin de semana de malaguismo puro. Y además, bien acompañados. Van a hacer de anfitriones en su casa, de otros malaguistas que viajan desde la Costa del Sol o de otros puntos como Bilbao, para ver también en directo el Burgos-Málaga CF. Lo tienen ya todo más que preparado. «Tengo organizado el domingo para almorzar, tapas por la calle San Lorenzo. Intentaremos que todo el que venga de Málaga se una. Es un partido muy especial», dice Pepe, que asegura que ya tiene el aforo completo en casa para el fin de semana: «Vienen seis personas de Málaga, gente que he conocido en desplazamientos. También un chaval de Bilbao. Tengo lleno hasta los sofás. Todo lleno para el fin de semana. Van a ser unos días muy guapos».

Pepe es abonado del Málaga CF y socio de la Peña Universitaria y, aunque no puede ir mucho a La Rosaleda, lo hacen varias veces al año. Y si no, intentan que otro malaguista ocupe el asiento en cada jornada. Va repartiendo malaguismo allá por dónde va. Incluso en Masterchef, donde concursó con su característica txapela con el escudo del Málaga CF que le regaló su cuñado. Hasta el casting lo hizo con la camiseta blanquiazul.

Para Pepe y Carmen, esos ‘on tour’ siguiendo al Málaga CF son más que fútbol. Destacan, sobre todo, los conocidos y amigos que les han dejado las previas de todos esos partidos. «Siempre acabamos conociendo gente. Vamos con la gente de buen rollo. Camisetas y banderas por todos lados. Se nota la diferencia con años anteriores, viene la gente con más ganas. Quedábamos por las redes sociales y así lo hacemos en todos los partidos. Nos encantan las previas. Las del año pasado estuvieron muy guapas», explica Pepe, al que los nervios le impiden ya hasta dormir pensando en lo que va a ser el sábado y el domingo junto a otros malaguistas por Burgos.

Asiduo a ver al Málaga CF en territorio visitante, destaca que en los últimos años se ha generado algo en el malaguismo que se nota en cada previa, en cada estadio al que van. Una unión y una cercanía que alcanza incluso a miembros del club y a la plantilla. Está «enamorado» de ese sentimiento y espera que este proyecto por fin vea sus frutos. «Me gusta el malaguismo de hoy en día. Me enamora. Si todos remáramos en la misma dirección, seríamos invencibles. Me gusta el proyecto, me gustan los chavales. Hay más malaguismo. Estoy totalmente a favor del proyecto. Vamos a ganar en Burgos y se va a acabar la mala racha. Si no levantamos cabeza, hay que seguir con el equipo a muerte. Hay una familia que lo notas cuando vas a ver los partidos por ahí. Se nota muchísimo, hace años no pasaba. Estoy a muerte con el equipo». Incluso se atreve con una porra para el partido: «Vamos a ganar 1-3».

Pepe y Carmen y sus invitados ya cuentan las horas para verse de nuevo, disfrutar de un gran fin de semana de malaguismo «puro y duro» y, por qué no, de la primera victoria del Málaga CF en El Plantío.

Vía: La Opinión de Málaga