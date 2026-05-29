Burgos cierra la 3ª Fase de LALIGA GENUINE Moeve este fin de semana 30 y 31 de mayo

La Ciudad Deportiva del Burgos CF pone el broche final a la 3ª Fase de la octava temporada de LALIGA GENUINE Moeve, con el acompañamiento de Moeve como patrocinador principal y title sponsor de la competición formada por jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual e impulsada por la FUNDACIÓN LALIGA. Durante este fin de semana, sábado 30 y domingo 31 de mayo, se disputarán hasta 24 partidos de fútbol 8 que complementarán las jornadas que se disputaron en Granada a finales de abril.

El Burgos CF, como club anfitrión, acogerá a otros 23 equipos participantes de LALIGA GENUINE Moeve en esta segunda mitad de la 3ª Fase de la competición. Estos equipos, procedentes de 16 provincias distintas y de Andorra, tratarán de posicionarse entre los primeros puestos de las clasificaciones deportivas y de Fair Play, tras los dos encuentros que cada uno disputará, programados para la tarde del sábado y la mañana del domingo.

LALIGA GENUINE Moeve celebra su octava temporada, con Moeve acompañándola como title sponsor por primera vez de principio a fin. La energética se alinea con la competición para promover sus valores más esenciales, que pasan por compartir antes que competir. Los 50 equipos que componen el cuadro del torneo disputan cuatro fases en seis sedes distintas a lo largo de toda la temporada, que con concluirá el 21 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Una competición que pone en el centro la convivencia, el compañerismo y el juego limpio.

Almudena Aguado, responsable de Cultura de Moeve, ha afirmado: “Estamos llegando al final de una temporada récord de LALIGA GENUINE Moeve en número de jugadores, clubes y personas que la hacen cada día más grande. Aquí jugadores y jugadoras, familias y entrenadores y organizadores nos enseñan lo que realmente es importante, que es la colaboración y la inclusión, para alcanzar un futuro mejor”.

Elena Cabrero, Chief Brand Officer de Moeve, ha añadido “LALIGA GENUINE Moeve es una competición única en el mundo, que nos recuerda lo importante que son valores como la inclusión, la cooperación y el compromiso con la sociedad. En Moeve, nos llena de ilusión poder estar a su lado en cada sede, y ellos son la mejor prueba de que el futuro es mejor si jugamos todos”.

Olga de la Fuente, directora de la FUNDACIÓN LALIGA, asegura que “cada sede de LALIGA GENUINE Moeve es una demostración de cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta real de inclusión, convivencia y crecimiento personal. Burgos pone el broche final a esta tercera fase con el mejor ejemplo de lo que representa esta competición: compartir, respetar y disfrutar juntos dentro y fuera del terreno de juego. Seguimos construyendo entre todos un proyecto que trasciende de lo deportivo y que sitúa a las personas en el centro”.

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Moeve es el primer patrocinador de todas las competiciones de LALIGA y Liga F, dándole nombre como title sponsor a LALIGA GENUINE Moeve y a la Liga F Moeve. Una alianza que busca tener un impacto positivo en la sociedad, sin dejar a nadie atrás, transmitiendo valores del deporte como el trabajo en equipo, la inclusión, la diversidad y el espíritu de superación, y compartiendo el lema “El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos”.