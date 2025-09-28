Burgos CF - Málaga CF: Mandíbula de cristal (2-1)

Otra vez salió cruz en El Plantío. Otra vez el Málaga CF vuelve a perder un partido en el que el rival apenas generó ocasiones sobre su portería. Da la sensación de que los rivales necesitan muy poquito para tumbar a este equipo. Los blanquiazules se adelantaron pronto gracias a un tato de Dani Lorenzo y llevaron el peso del choque durante muchos minutos, pero eso no fue suficiente para evitar la tercera derrota consecutiva. Al Burgos le bastó un par de centros al área para remontar el choque con goles de Appin y Florian Miguel y llevarse los tres puntos.

Principio de crisis en Martiricos. Y eso que la puesta en escena del Málaga CF en El Plantío no pudo ser mejor. Un equipo valiente, que acumuló hasta 6-7 jugadores presionando en campo contrario y que de esa forma obtuvo el premio de adelantarse en el marcador. Robó el equipo blanquiazul cerca del área rival y Dani Lorenzo, tras una buena pared con Lobete le hizo un autopase a Aitor Córdoba y definió por bajo ante Cantero. Se ponía por delante el Málaga a los 10 minutos de partido.

Los de Sergio Pellicer intentaron mantener esa presión tras el gol, pero los de Luis Miguel Ramis fueron sintiéndose más cómodos con el balón poco a poco. Sin embargo, el Málaga no sufría salvo en acciones balón parado. Y de esa forma llegó el empate. Concedió varias faltas en una zona desde donde el Burgos podía colgar la pelota al área y encajó el tanto del empate. Appin le ganó la partida a Chupete, estuvo más rápido para romper en el área y cazó el balón en el aire para batir a Alfonso Herrero a quemarropa. Partido nuevo a los 28 minutos.

Creció tras el gol el Burgos. Fueron ganando terreno y siendo superiores en los minutos previos al descanso. Ahora sí que sufría el Málaga, que intentaba tener alguna que otra posesión larga para bajarle pulsaciones al partido. Herrero tuvo que emplearse a fondo para detener ahora un disparo de David González desde fuera del área. Ya no se movió más el marcador en la primera mitad.

Cambio en Málaga CF tras el descanso. Solo una sustitución, pero varios movimientos de jugadores. Entró Gabilondo por Dani Sánchez y Murillo pasó la izquierda. También Lobete y Larrubia intercambiaron sus bandas para el inicio del segundo acto. Y la primera tras la reanudación fue para los blanquiazules. Combinó el propio Lobete Rafa y el canterano chutó demasiado cruzado.

Buenos minutos del Málaga en el comienzo de la segunda mitad. Sin grandes ocasiones, pero dominando el partido y sin sufrir ni una llegada del Burgos en más de 20 minutos. Entró Dotor por Lobete. También refrescó su equipo Ramis con la salida al césped de Curro Sánchez.

Otra derrota por la mínima

Carrusel de cambios. Triple en el Burgos. Y Eneko Jauregi por Chupete y Dorrio por Rafa en las filas blanquiazules. Y sentaron los movimientos mejor al Burgos. Dio la vuelta al choque el equipo de Ramis a 15 minutos del final. Otra vez en un centro al área que no supo defender el Málaga en el segundo palo. Dorrio no siguió la marca de Florian Miguel, que batió a Alfonso Herrero por su palo.

Haitam, un año después, por Juanpe. Último cambio en el Málaga. Pero el gol segundo tanto ya fue una losa insalvable. Más corazón que cabeza en los minutos finales. Desquiciado el Málaga, que acabó incluso con Galilea expulsado por protestas ya en el descuento. Mejores sensaciones, pero mismo resultado. Sigue la dinámica negativa. Y el próximo domingo, a Santander.

