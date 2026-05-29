Burgos acoge la recta final de LALIGA GENUINE Moeve

El fútbol auténtico, el que emociona y rompe barreras, se traslada este fin de semana a tierras castellanoleonesas. La Ciudad Deportiva del Burgos CF se viste de gala para albergar los días 30 y 31 de mayo el broche de oro de la 3ª Fase de LALIGA GENUINE Moeve, la competición de fútbol 8 pionera en el mundo para jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual.

Tras las grandes jornadas vividas en Granada a finales de abril, Burgos toma el testigo como club anfitrión para acoger a otros 23 equipos procedentes de 16 provincias distintas y de Andorra. En total, se disputarán 24 apasionantes partidos repartidos entre la tarde del sábado y la mañana del domingo. El objetivo de los futbolistas va mucho más allá de los tres puntos: todos buscarán posicionarse en lo más alto de la clasificación deportiva, pero, sobre todo, en la de Fair Play, el verdadero corazón de este torneo.

Esta octava edición añade un componente especial pues, por primera vez, la compañía energética Moeve acompaña al torneo de principio a fin como patrocinador principal. Una alianza que refleja a la perfección el lema de la compañía: "El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos".

Los jugadores y jugadoras del Sporting durante la última fase del torneo / LALIGA

Elena Cabrero, directora de marca, destacó el orgullo de formar parte de este proyecto: "LALIGA GENUINE Moeve es una competición única que nos recuerda lo importante que son valores como la inclusión, la cooperación y el compromiso con la sociedad". En la misma línea, Almudena Aguado, responsable de Cultura de la entidad, subrayó el impacto de la actual campaña: "Estamos llegando al final de una temporada récord en número de jugadores, clubes y personas que la hacen cada día más grande".

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la FUNDACIÓN LALIGA, puso en valor la acogida burgalesa: "Burgos pone el broche final a esta tercera fase con el mejor ejemplo de lo que representa esta competición: compartir, respetar y disfrutar juntos dentro y fuera del terreno de juego".

La emoción no se detiene aquí. Tras los encuentros de este fin de semana en Burgos, los 50 equipos que componen el cuadro del torneo enfilarán el camino hacia la gran traca final. La 4ª Fase, que cerrará oficialmente el campeonato, se disputará el próximo 21 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, donde se coronará una temporada inolvidable basada en el compañerismo, la diversidad y la convivencia.