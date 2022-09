La brutal rajada de la hermana de Cristiano Ronaldo a sus críticos: "Escupen en el plato que comen"

Katia Aveiro atiza con dureza a sus críticos compatriotas que culparon la actuación de su hermano en el partido contra España "Siempre ha sido así. Los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y desagradecidos"

El pasado martes Portugal y España se medían en el 'Estádio Municipal de Braga' para ganarse el billete de acceso a la 'Final Four' de la Nations League. En un partido muy igualado, en el minuto 88 Morata abrió la lata con un gol tardío que dejó a la selección de Cristiano Ronaldo sin tiempo de respuesta. Esto, supuso que 'La Roja' de Luis Enrique pasaba a la siguiente fase de la competición de forma épica, dejando al de Madeira y los suyos con una imagen muy desmejorada y criticada por sus propios compatriotas, con duros reproches especialmente hacia el cinco veces ganador del Balón de Oro.

A vistas de todo el revuelo por el rendimiento de Cristiano en el partido, donde estuvo más fallón de lo habitual, su hermana, Katia Aveiro, publicó una historia en Instagram donde defendía a su hermano, y atizaba a sus críticos con un mensaje muy claro y directo, sin pelos en la lengua.

“Hay que darle una mano a los que siempre han dado la suya por Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y desagradecidos. Hay quien le da una mano, carajo. Es cruel. Y ha sido tanto, pero tanto que dio y da, joder. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo”, dice el propio texto.

A continuación, la hermana del exjugador del Real Madrid, añade: “Él tiene a su familia y a quienes le quieren a su lado. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Pero los tiempos que corren no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así. Por eso cuando alguien aparece de las cenizas y cambia la mentalidad, molesta... Contigo siempre, mi rey. Cálmate”.

No es la primera vez en los últimos meses que se habla del declive de Cristiano Ronaldo en cuando a rendimiento goleador se refiere. 'El Bicho' siempre nos ha tenido acostumbrados a una gran cantidad de goles, pero su edad parece estar afectándole -tiene 37 años- y los más críticos no han tardado en saltarle a la yugular, ya que sus números en este inicio de temporada 2022/23 no acompañan - 1 gol en 8 partidos oficiales con el United-.

De todas formas, la madre de Cristiano, Dolores Aveiro, declaró que su hijo tiene la intención de jugar hasta los 40 años, por lo que parece que aún puede quedar Cristiano para rato.