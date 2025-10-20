Brutal pelea entre un equipo de la séptima división de Inglaterra y su afición al perder 6 a 0: Puñetazos, empujones y vergüenza

Vergüenza y esperpento por la brutal pelea entre los jugadores del Kidsgrove Athletic, un equipo de fútbol de la Northern Premier League, la séptima división del fútbol inglés, y su afición durante una dura derrota por 6 a 0 en la localidad de Oldham.

Los hechos ocurrieron el sábado 18 pocos minutos antes de que finalizara el encuentro y fueron capturados en vídeo, con algunos jugadores y el técnico saltando las vallas publicitarias y dirigiéndose directamente a la grada con intención de agredir a los espectadores, según relata la prensa del país.

Un jugador salta las vallas para agredir a los aficionados. / The Sun

La policía ya investiga los hechos que ocurrieron a pocos minutos de finalizar el encuentro, en el que los agresores vieron como les expulsaron a dos jugadores, y la 'Football Association' ya se ha hecho eco de lo sucedido. Tras ello, el árbitro suspendió el partido y la fuerza pública tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

Las fuentes recogidas por la prensa indican que el presidente del equipo afirmaba que uno de los espectadores le había insultado. Tras ello, uno de los nueve que quedaban en el césped saltó hacia la grada y empezó la reyerta, tras el cual corrió el cuerpo técnico del equipo para unirse la escaramuza.

Pelea entre los aficionados del Kidsgrove Athletic y el equipo. / The Sun

Las imágenes muestran cómo vuelan los puñetazos y los empujones mientras algunos espectadores caen al suelo y otros huyen, uno incluso llevándose a un niño que también estaba presente en la escena.

El club que se llevó el partido emitió posteriormente un comunicado en el que aseguraba sentirse "consternados por el comportamiento de algunos de los fanáticos, jugadores y directivos del Kidsgrove Athletic" y añade que "el incidente ocurrió después de la expulsión de un miembro del equipo directivo de Kidsgrove que no estaba en el campo de juego".

La policía intenta poner paz en la pelea. / The Sun

Por otro lado, el club cuyos jugadores saltaron en contra de la gente también condenaron los hechos: "Como club, no toleramos ningún tipo de comportamiento inapropiado. Mantenemos nuestro compromiso de defender los valores del respeto y la deportividad tanto dentro como fuera del campo", apuntaban en un escrito.