El brutal 'cara a cara' de un ultra del Young Boys: baja al césped y se encara con el capitán

Cuando el equipo no carbura, la afición se cansa. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Berna. El BSC Young Boys, durante años sinónimo de estabilidad, potencia y títulos, atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva. El conjunto amarillo y negro, acostumbrado a mirar a todos desde lo más alto de la tabla, parece haber perdido su brújula. La derrota en casa ante el FC St. Gallen, un rival históricamente dócil en el Wankdorf, ha encendido todas las alarmas.

La caída es doblemente dolorosa porque se produce pocos días después del 0-5 en Lausana, una humillación que ya había dejado tocado al vestuario. Lo que debía ser una reacción inmediata se convirtió en otra noche amarga. El campeón habitual de Suiza se ve ahora quinto en la clasificación con 14 puntos, a cinco del líder, y con un juego que genera más preguntas que respuestas. La palabra “crisis” flota en el aire, aunque los jugadores traten de esquivarla.

Un estadio que ya no perdona

El Wankdorf, que durante años fue una fortaleza y un símbolo de comunión entre hinchada y equipo, se convirtió esta vez en un escenario de tensión y frustración. Por primera vez en mucho tiempo, los aficionados abuchearon a los suyos al final del encuentro. El ambiente, antes festivo, se tiñó de reproches y decepción.

El momento más viral de la noche lo protagonizó uno de los ultras berneses, que, desbordado por la rabia, bajó hasta el borde del césped, golpeó una valla publicitaria y recriminó duramente a los capitanes la falta de actitud del equipo. “¡Despierten! ¡Esto es el Young Boys!”, se escuchó entre los gritos. Una escena impensable hace tan solo un año, cuando el equipo celebraba otro título con su público.

Jugadores sin respuestas

El capitán Loris Benito fue uno de los pocos que dio la cara ante la prensa. Con un tono sereno pero visiblemente afectado, reconoció lo que todos piensan: “Entiendo esta frustración. Esperan más de nosotros. Es normal. Tenemos que recuperar su confianza.”

Luego añadió, con una honestidad que refleja el ambiente del vestuario: “Somos nosotros los que estamos recibiendo una paliza por todos lados. Y nos duele mucho.”

La plantilla busca soluciones a contrarreloj, pero el problema parece más profundo que una simple falta de resultados. Las dudas sobre el entrenador Giorgio Contini, los cambios tácticos constantes y la desconexión entre líneas han generado un clima de inestabilidad que se nota en cada partido.

De la hegemonía al desconcierto

Hace apenas dos temporadas, el Young Boys dominaba la Superliga con autoridad. Era un club modelo: bien gestionado, sólido en defensa, eléctrico en ataque y con una identidad clara. Hoy, sin embargo, el equipo parece desdibujado, sin un estilo definido ni un líder visible dentro del campo.

El contraste con St. Gallen fue doloroso. Mientras los de Suiza oriental jugaron con fe, energía y unión, rompiendo una racha de 36 partidos sin ganar en Berna, el Young Boys mostró una preocupante falta de carácter. Lo que debía ser una reacción se transformó en una noche de impotencia.

El calendario no da respiro. Este jueves, los berneses afrontan un partido clave en la Europa League ante el Ludogorets Razgrad, teóricamente el rival más débil del grupo. Pero en el contexto actual, ningún encuentro parece sencillo. Una nueva derrota podría acelerar decisiones en los despachos y aumentar la tensión entre la directiva, el cuerpo técnico y la afición.

El Young Boys, un club acostumbrado a mandar, se encuentra en un terreno inexplorado: la fragilidad. El desafío no es solo recuperar puntos, sino reconstruir la confianza de un entorno que empieza a dudar de todo.