El brillante movimiento de la marca que ha entrado en el entorno de Ronin FC apoyando a sus rivales

Ibai Llanos ha arrancado esta temporada un nuevo proyecto personal y empresarial: un equipo de fútbol, Ronin FC. A diferencia de otros proyectos futbolísticos con grandes inversiones detrás, el 'streamer' ha decidido empezar en la categoría más baja del fútbol catalán y español, la Quarta Catalana de la FCF.

De momento, futbolistas con experiencia en categorías mucho más altas, una estructura casi profesional y unos ingresos de un equipo grande han hecho que el Ronin FC arrase en todas sus jornadas de liga y se mantenga invicto, con 27 goles a favor y 0 en contra. Esta semana, el conjunto catalán ganó por 6 a 0 al Corbera 'B', un filial que cuenta con un inesperado e inusual patrocinio desde este verano. Jumpers, una marca de snacks aragonesa, decidió ofrecer ofertas de patrocinio a todos los equipos rivales de Ronin FC esta temporada, una campaña que ha sido muy comentada en redes y ha levantado interés de muchos usuarios.

Desde SPORT hablamos con Walter Huarcaya, CMO de Jumpers, que nos cuenta cómo surgió la idea, qué resultados están obteniendo y por qué esta acción encaja tan bien con la filosofía de la marca.

¿De dónde surge la idea de esta campaña y cómo fue el proceso?

Jumpers lleva años apoyando y patrocinando a iniciativas deportivas de este tipo. Lo hacemos porque queremos mantenernos posicionados en el 'top-mind' (la mente) del consumidor. Cuando aparecen oportunidades como esta, intentamos sacar la máxima rentabilidad posible y vimos que encajaba perfectamente con la filosofía de nuestra marca.

La cuarta catalana es una categoría prácticamente invisible mediáticamente, y de repente, gracias a este proyecto de un equipo grande con muchos recursos que va a estar compitiendo en esta categoría, se volvió muy visible. Vimos una oportunidad de acompañar a los equipos que no tienen estos recursos y nosotros, como marca pequeña, siempre hemos intentado apoyar a iniciativas pequeñas con ganas de crecer. Eso representa muy bien nuestro espíritu como marca.

Habéis conseguido patrocinar a nueve equipos. ¿La idea es llegar a todos?

Nuestra intención inicial era apoyar a todos los equipos rivales del club de Ibai Llanos. Algunos ya tenían patrocinadores o no les encajaba nuestra propuesta y no pudieron sumarse, pero actualmente patrocinamos a ocho equipos y estamos cerrando el noveno. Con cada uno hemos negociado diferentes formas de visibilidad: desde logotipos en camisetas hasta presencia en vallas, petos u otros soportes. El objetivo es conseguir la máxima visibilidad. Además, generamos contenido con influencers para amplificar la notoriedad de la marca. Es una estrategia “win-win”: Jumpers gana visibilidad, pero también los jugadores y la competición.

¿La marca puede en algún momento patrocinar a Ronin FC? ¿Va eso enfocado con la filosofía de marca?

La verdad es que nunca nos hemos planteado llegar a ese punto, también por un tema de presupuesto. No descartamos nada en el futuro, pero ahora mismo preferimos apoyar a iniciativas que realmente necesitan ese impulso. Ahora son equipos que compiten con ese 'monstruo', al igual que nosotros competimos en el mercado de snacks contra grandes marcas. Creemos que las acciones más disruptivas, a contracorriente y valientes son las que generan verdadero impacto, y los resultados nos están dando la razón.

¿Y qué resultados ha conseguido la marca con esta campaña?

A nivel de resultados medimos diferentes KPIs, como impresiones, alcance y menciones orgánicas que hemos conseguido, como del propio Ibai Llanos, El Xokas o Alvaro845. Hemos logrado una amplificación muy alta, que de otra forma hubiera podido ser difícil conseguir ese posicionamiento. También hemos aparecido en medios importantes, como este. Si tuvieramos que invertir en todo esto, sería impagable. Con esta perspicacia que hemos creado hemos podido amplificar nuestro posicionamiento. Además, hemos aumentado puntos en la consideración de marca, un indicador muy importante para nosotros.

¿Por qué Jumpers decidió involucrarse en este proyecto y hasta dónde puede llegar?

De momento, nuestro compromiso abarca toda la temporada. Luego evaluaremos los resultados y veremos opciones de cómo darle continuidad. No es la primera vez que patrocinamos clubes. Jumpers es una marca aragonesa, del grupo Apex que está Tudela, y desde hace años apoyamos equipos locales como el SD Ejea, en Ejea de los Caballeros o clubes juveniles. Nuestra filosofía es estar involucrada con lo local, aprovechar oportunidades notorias y construir marca. Queremos que el consumidor nos tenga presentes, que nos recuerde al comprar y elija Jumpers por afinidad y cercanía.

La publicación del CF St Andreu con la publicidad de Jumpers / Cedida

A nivel personal, ¿qué opinas del proyecto de Ibai Llanos con el Ronin FC?

Me parece una iniciativa muy valiente. Ibai, por lo que he leído, tiene una idea muy clara, que quiere construir desde abajo, empezar en la categoría más baja y llegar lo más alto posible. Creo que incluso mencionó su sueño de jugar algún día la Champions. Es una manera humilde y coherente de hacer las cosas. En lugar de comprar un club ya hecho, ha preferido crearlo desde cero como le gusta a él. Esa filosofía conecta mucho con nosotros: construir, crecer paso a paso y fortalecer el proyecto desde sus cimientos. Personalmente, lo veo bien.