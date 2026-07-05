Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialTour de Francia hoyClasificación Tour de FranciaEtapa 3 Tour de FranciaOyarzabalPartidos Mundial hoyManuelTopuriaToni NadalMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Ayuda mensual CatalunyaAire acondicionadoLey de Propiedad HorizontalJosema BeastBrahim MálagaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Brasil reinventa el remo noruego y lo convierte en un funk sexual

La afición 'canarinha' ha creado su propia versión de uno de los cánticos más viralizados de la Copa del Mundo

El remo vikingo de Noruega con su afición enamora al Mundial

El remo vikingo de Noruega con su afición enamora al Mundial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

La afición brasileña ha convertido un popular funk con connotaciones sexuales en su particular versión del remo noruego con el objetivo de "mandar a los vikingos de vuelta a casa en barco" este domingo en los octavos de final del Mundial 2026.

La celebración viral de la hinchada nórdica, remando al estilo de los antiguos vikingos, es ya una de las imágenes icónicas de esta Copa del Mundo. Se ha visto en el neoyorquina Times Square, en los estadios, en los vestuarios de otras selecciones y hasta en remotos rincones del mundo inimaginables.

Reinventando

Y Brasil, un país continental siempre atento a las tendencias internacionales, ha querido hacer su propia versión de cara al duelo de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No es algo nuevo. Los brasileños son especialistas en apropiarse de un éxito mundial y darle su propio toque hasta parecer que son ellos los creadores originales.

Así lo hicieron con 'La Lambada' o el 'Aserejé' de Las Ketchup, que se popularizó en el país sudamericano con el nombre de 'Ragatanga', interpretado por el grupo local Rouge.

Del remo al créu

Con el remo noruego ha pasado lo mismo. Lo han hecho suyo añadiendo el famoso funk carioca 'Dança do Créu', del artista brasileño MC Créu.

Ese tema se hizo muy famoso en la década de los 2000 en Brasil y tiene su propio baile, en cinco velocidades y que consiste en hacer un gesto parecido al remo noruego, pasando de un ritmo lento a uno frenético, y siempre gritando Créu.

La letra

La diferencia sustancial es el contenido de la letra. Créu es una jerga que puede representar: el ritmo de la música, el movimiento de la danza o, en ciertos contextos, una connotación sexual.

"El baile del créu requiere resistencia. El baile del créu requiere habilidad. Porque este baile no es nada fácil.Vengo a recordarte que tiene cinco velocidades", dice la canción.

El ritmo casa perfectamente con el remo noruego. Así que por cada remada de los noruegos, los brasileños han metido un 'créu' bien alto y claro.

"Es una broma. Nosotros tenemos la canción del Créu, que es un funk antiguo, y como ellos hacen el remo, nosotros hacemos el Créu. Es para crear una rivalidad desde el buen humor", explica a EFE Alexandre Castello Branco, uno de los coordinadores del 'Movimento Verde Amarelo', un grupo de hinchas que siguen a la Canarinha.

"Es una locura. Es todo en tono de broma, obvio. Pero se ha popularizado y está teniendo mucho éxito", sostiene Susie Barros, de 49 años, procedente del estado brasileño de Pernambuco y quien está vestida como una guerrera indígena para el partido.

Noticias relacionadas y más

Alexandre, Susie y otras decenas de hinchas brasileños se han reunido en un centro comercial próximo al MetLife Stadium, donde se han montado su propia fiesta brasileña. No han faltado ni hasta las reinas del carnaval bailando samba. Todo sea por volver a sumar la ansiada sexta estrella.

RRSS WhatsAppCopiar URL