Brasil reinventa el remo noruego y lo convierte en un funk sexual

La afición brasileña ha convertido un popular funk con connotaciones sexuales en su particular versión del remo noruego con el objetivo de "mandar a los vikingos de vuelta a casa en barco" este domingo en los octavos de final del Mundial 2026.

La celebración viral de la hinchada nórdica, remando al estilo de los antiguos vikingos, es ya una de las imágenes icónicas de esta Copa del Mundo. Se ha visto en el neoyorquina Times Square, en los estadios, en los vestuarios de otras selecciones y hasta en remotos rincones del mundo inimaginables.

Reinventando

Y Brasil, un país continental siempre atento a las tendencias internacionales, ha querido hacer su propia versión de cara al duelo de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No es algo nuevo. Los brasileños son especialistas en apropiarse de un éxito mundial y darle su propio toque hasta parecer que son ellos los creadores originales.

Así lo hicieron con 'La Lambada' o el 'Aserejé' de Las Ketchup, que se popularizó en el país sudamericano con el nombre de 'Ragatanga', interpretado por el grupo local Rouge.

Del remo al créu

Con el remo noruego ha pasado lo mismo. Lo han hecho suyo añadiendo el famoso funk carioca 'Dança do Créu', del artista brasileño MC Créu.

Ese tema se hizo muy famoso en la década de los 2000 en Brasil y tiene su propio baile, en cinco velocidades y que consiste en hacer un gesto parecido al remo noruego, pasando de un ritmo lento a uno frenético, y siempre gritando Créu.

La letra

La diferencia sustancial es el contenido de la letra. Créu es una jerga que puede representar: el ritmo de la música, el movimiento de la danza o, en ciertos contextos, una connotación sexual.

"El baile del créu requiere resistencia. El baile del créu requiere habilidad. Porque este baile no es nada fácil.Vengo a recordarte que tiene cinco velocidades", dice la canción.

El ritmo casa perfectamente con el remo noruego. Así que por cada remada de los noruegos, los brasileños han metido un 'créu' bien alto y claro.

"Es una broma. Nosotros tenemos la canción del Créu, que es un funk antiguo, y como ellos hacen el remo, nosotros hacemos el Créu. Es para crear una rivalidad desde el buen humor", explica a EFE Alexandre Castello Branco, uno de los coordinadores del 'Movimento Verde Amarelo', un grupo de hinchas que siguen a la Canarinha.

"Es una locura. Es todo en tono de broma, obvio. Pero se ha popularizado y está teniendo mucho éxito", sostiene Susie Barros, de 49 años, procedente del estado brasileño de Pernambuco y quien está vestida como una guerrera indígena para el partido.

Alexandre, Susie y otras decenas de hinchas brasileños se han reunido en un centro comercial próximo al MetLife Stadium, donde se han montado su propia fiesta brasileña. No han faltado ni hasta las reinas del carnaval bailando samba. Todo sea por volver a sumar la ansiada sexta estrella.