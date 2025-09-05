"Brasanac ya ha sido el primero en las pruebas de esfuerzo, es un espejo"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa y, aunque el foco está puesto en la visita del Granada, el mercado de fichajes sigue muy presente. El nombre propio en el Málaga CF es Darko Brasanac, la séptima incorporación, y con el que el técnico blanquiazul no escatimó en elogios: "Darko es un reflejo. Ya ha hecho pruebas de esfuerzos y ha sido el primero".

Darko Brasanac

El centrocampista serbio llega a Málaga en la que va a ser su primera experiencia al completo en Segunda. Jugó una mitad de temporada con el Leganés en LaLiga Hypermotion, pero el resto de su paso por el fútbol español siempre se ha dado en la máxima categoría y muy poco ha tardado en encandilar a Pellicer.

"He hablado con entrenadores y con directores deportivos que lo han tenido. Viene de jugar 30 partidos la pasada temporada, más de 200 partidos en Primera con 33 años, debe ser un espejo para que la gente joven se mire. ¿Quieres ser futbolista de primer nivel? Darko es un reflejo. Ya ha hecho pruebas de esfuerzos y ha sido el primero. Será el primero que vaya al gimnasio, el que esté más bajo de grasa. Nos va a ayudar fuera y dentro del campo. No soy partícipe de traer jugadores de Primera, pero ahora he percibido el hambre y la ambición de un niño. Nos va a dar, también con gente con poso, la experiencia en ciertos momentos cuando vengan mal dadas. Ahí se ve a los verdaderos protagonistas", reconoció el técnico.

Mercado de fichajes

Además, también presentó un balance final del mercado de fichajes y confirmó que Recio estará con el primer equipo: "Creo que tenemos una situación que, a pesar de esos golpes muy duros... Me quiero acordar de Luismi, Pastor, Ramón, Moussa y Haitam. Darko es un complemento ideal para lo que necesitamos. Tenemos un buen fondo. A Recio ya lo concibo como jugador de la primera plantilla, aunque vaya a estar también con el filial. Todos van a ser importantes. Si nos respetan las lesiones, hay una competitividad muy bonita. El que sale beneficiado es el equipo. Lo que reflejamos el otro día en la segunda parte, el equipo mostró alma", añadió.

Debut de Dorrio y Brasanac

No obstante, parece que habrá que esperar un poco para ver debutar a Dorrio y a Brasanac: "Solo estuvieron Joaquín y Javi el otro día, además de Chupete y Rafa, con respecto al año pasado. Tienen que tener su proceso, hay que controlar las cargas para no dar pasos muy deprisa. Hay que tener paciencia. Harán el entrenamiento hoy, será el primero de Darko. Dorrio ha aumentado la carga. Hay que ir ajustando muy bien. La afición tiene ganas de ver a los nuevos. En el momento que salgan, que den el rendimiento y la energía que tienen".