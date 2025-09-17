Brais Méndez afirma que recibió una oferta de Arabia "irrechazable en lo económico"

Brais Méndez, jugador de la Real Sociedad, recibió una oferta importante de Arabia Saudí en los últimos días del mercado de fichajes, pero decidió rechazarla y quedarse en San Sebastián. "Era una oferta que económicamente era irrechazable. Esa oferta llega solo una vez y te puede cambiar la vida", ha señalado. Eso sí, esa propuesta no llegó a buen puerto, y el futbolista de Mos ha confesado este miércoles que está "muy feliz en la Real".

"Tuve una oferta de Arabia, pero estoy muy feliz aquí. Es muy difícil decir que no, pero no se concretó y ahora estoy muy tranquilo. Fue antes del partido de Oviedo y viajé junto al resto del equipo. Si se concretaba se concretaba, pero no salió y listo", ha indicado. Respecto a los rumores de que la Real le podía haber abierto las puertas para una salida, el jugador ha sido tajante y lo ha negado: "He tenido conversaciones con el club, pero han sido muy positivas y en ningún momento me han dicho nada de lo que se comentó en la prensa".

Sobre el mal inicio de temporada (solo 2 puntos en las primeras 4 jornadas), el centrocampista ha declarado que ve al equipo "con ganas de cambiar esas cosas" que le están "penalizando mucho". "No tengo ninguna duda de que eso va a cambiar. Somos los que somos, estamos los que estamos y vamos a ir a muerte", ha añadido.

En este arranque liguero solo ha sido titular una vez, en el debut ante el Valencia en Mestalla. Desde entonces, dos suplencias y la ausencia en el último partido por una fractura nasal. "Todos queremos jugar, pero el que decide es el entrenador. Lo importante es ayudar al equipo", ha comentado.

Eso sí, el futbolista ya ha entrenado en las sesiones de esta semana y apunta a estar disponible en el choque del viernes ante el Real Betis en La Cartuja, sede donde la Real tocó el cielo el 3 de abril de 2021. "Jugar en La Cartuja siempre es especial. He estado hablando con Barrene; él nunca ha jugado ahí y me ha dicho que tiene muchas ganas de hacerlo por todo lo que eso significa para la Real", ha comentado el gallego.

En su cuarta temporada en San Sebastián, Brais Méndez ha confesado que es la temporada que "más motivado está" y que es consciente de que a los que llevan más tiempo les toca asumir la responsabilidad, un peso que lleva con "naturalidad". "Es la temporada que más motivado estoy por todo lo que se ha hablado de mí este verano", ha afirmado.