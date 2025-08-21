EUROPA LEAGUE
El Braga ya saca rédito del fichaje de Pau Víctor
El equipo portugués abraza la clasificación a la Europa League de la mano del exblaugrana
EFE / SPORT.es
El Sporting de Braga portugués dio un paso de gigante en su clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa, tras derrotar por 0-4 al Lincoln de Gibraltar en la ida de la última ronda previa, con tanto del español Pau Víctor, exjugador del Barcelona.
El catalán, que se estrenó como anotador la semana pasada, firmó el último gol del choque para dejar encarrilada la eliminatoria, en una goleada en la que también anotaron el español Víctor Gómez y el uruguayo Rodrigo Zalazar (2).
El cuadro dirigido por el también español Carlos Vicens tendrá que cerrar su pase en el encuentro que se jugará el próximo jueves en tierras portuguesas y que permite el acceso a la fase de grupos de la competición.
En esta jornada destacó también la victoria abultada del Midtjylland danés, que selló casi por completo su billete tras vencer por 4-0 al KuPS finlandés, al igual que el Genk de Bélgica, que goleó por 1-5 a domicilio al Lech Poznan de Polonia.
Los ganadores (12) de cada eliminatoria pasan a la fase liga, mientras que todos los equipos derrotados pasarán a jugar la Liga Conferencia. El sorteo de los grupos se celebrará el 29 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco.
- Resultados de la ida de la cuarta ronda previa de la Liga Europa:
Maccabi Tel-Aviv (ISR), 3 - Dinamo Kiev (UKR), 1
Shkëndija (MKD), 2 - Ludogorets 1945 (BUL), 1
Slovan Bratislava (SVK), 0 - Young Boys (SUI), 1
Malmoe (SWE), 3 - Sigma Olomouc (CZE), 0
Panathinaikos (GRE), 2 - Samsunspor (TUR), 1
Aberdeen (SCO), 2 - FCSB (ROU), 2
Lech Poznań (POL), 1 - Genk (BEL), 5
Midtjylland (DEN), 4 - KuPS Kuopio (FIN), 0
Lincoln Red Imps (GIB), 0 - Braga (POR), 4
Zrinjski Mostar (BIH), 0 - Utrecht (NED), 2
Brann (NOR), 2 - AEK Larnaca (CYP), 1
Rijeka (CRO), 1 - PAOK (GRE), 0.
