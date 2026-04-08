Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AtléticoKoundéConvocatoria BarcelonaGuardiola BusquetsHorario Barcelona - AtléticoBarcelona - Atlético alineaciones probablesClasificación ItzuliaEtapa 4 ItzuliaIsaac del ToroAlcaraz - Etcheverry horarioPSG - LiverpoolXavi PascualFerreroLamine YamalCuadro Champions cuartosClasificación EuroligaParquímetrosChampions hoyDinero Barça ChampionsAlcaraz próximo partidoBetis horarioMasters Augusta 2026Pokémon ChampionsSusana GuaschIturraldeSenderismoJuanma CastañoGobiernoDeclaración de la rentaNicole Genshin
instagramlinkedin

En Directo

EUROPA LEAGUE

Braga - Betis, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Sigue en directo la ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Sporting de Braga y el Real Betis

El gol del Braga ante el Betis

El gol del Braga ante el Betis / BeIn Sports

Albert de Gregorio Perpiñá

Hoy tenemos por delante un partidazo en Portugal, en el Estadio Municipal de Braga, entre Sporting de Braga y Real Betis Balompié, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League. El partido arrancará a las 18:45 h.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL