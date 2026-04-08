Braga - Betis, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Hoy tenemos por delante un partidazo en Portugal, en el Estadio Municipal de Braga, entre Sporting de Braga y Real Betis Balompié, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League. El partido arrancará a las 18:45 h.

MIN. 41, BRA 1-0 BET Le faltó potencia y colocación al disparo de Pablo Fornals. Otra aproximación más para el cuadro de Mauricio Pellegrini.

MIN. 40, BRA 1-0 BET Últimos 5 minutos de la primera parte. Sigue el marcador con el 1-0 tras el gol inicial de espuela de Grillitsch.

MIN. 39, BRA 1-0 BET Falta de Grillitsch sobre el guardameta bético.

MIN. 39, BRA 1-0 BET Córner a favor del Braga.

MIN. 38, BRA 1-0 BET Muy poquito del Braga tras el gol. Apenas se han aproximado a la portería de Pau López.

MIN. 36, BRA 1-0 BET ¡Cerquitaaaa del empateeee otra vez! Vaya testarazo picado del Cucho y, de nuevo, intervención de mérito de Lukas Hornicek.

MIN. 34, BRA 1-0 BET El Betis ha crecido en intensidad. Está recuperando más balones en campo contrario, provocando que le cueste más al Braga transitar.

MIN. 32, BRA 1-0 BET Disparo de Gabri Martínez que intercepta Bartra. El Betis debe tener cuidado con esas pérdidas en campo propio porque el Braga sale directo hacía la portería de Pau López.

MIN. 30, BRA 1-0 BET Providencial Niakaté despejando de cabeza. Ese balón lo esperaba el Cucho para rematar a bocajarro.