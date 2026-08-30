Las botas de fútbol más icónicas de Decathlon estrenan nuevos colores para cada forma de jugar

La llegada de una nueva temporada acostumbra a estar ligado con el estreno de unas nuevas botas. Con el regreso de los entrenamientos y las competiciones, Decathlon ha aprovechado el inicio del nuevo curso para renovar algunas de sus líneas de fútbol más emblemáticas. CLR, Viralto y MG estrenan nuevos colores y diseños, aunque cada una mantiene una filosofía muy diferente sobre el terreno de juego que se adapta a todos los perfiles.

En total, la marca presenta 11 nuevos diseños, desde modelos pensados para jugadores que buscan una bota ligera hasta alternativas enfocadas al control o propuestas más sencillas para los futbolistas más jóvenes. Una colección pensada para cubrir perfiles muy distintos sin alterar la identidad que ha dado a cada una de sus gamas.

La principal novedad dentro de la familia CLR llega con las CLR Low FG Q1, que adoptan una combinación de blanco y amarillo Meteor bastante más llamativa que en generaciones anteriores. No será, además, un modelo que pase desapercibido durante la temporada. Antoine Griezmann las llevará en su nueva etapa con el Orlando City, mientras que Javier Boñar, nuevo embajador de Decathlon, también jugará con ellas.

Antoine Griezmann, con el nuevo modelo de Kipsta CLR Low / Decathlon

Las CLR mantienen su apuesta por la ligereza

La presencia de Griezmann encaja con el planteamiento de unas botas que Decathlon ha orientado especialmente hacia la velocidad. Las CLR buscan reducir peso y acompañar al jugador en aceleraciones y cambios de ritmo, mientras que su concepto Skin Control pretende que la parte superior se ajuste al pie con una sensación próxima a una segunda piel y mantenga un contacto directo con el balón.

Es, de los tres modelos destacados por la compañía, el que tiene un enfoque más próximo al rendimiento. También es el que se sitúa en la franja de precio más elevada, con 79,99 euros.

Plano detalle de las Kipsta CLR Low White Yelow Meteor / Decathlon

Pero no todos los futbolistas buscan las mismas sensaciones. Para quienes dan más importancia al control y la comodidad aparece la Viralto III MG/AG, una bota que esta temporada también cambia de aspecto con un nuevo acabado coral combinado con negro. En este caso, buena parte de su personalidad está en la tecnología Flex-H, desarrollada para favorecer la flexibilidad del pie en movimientos multidireccionales. La idea es que la bota responda con naturalidad en giros y cambios de dirección, sin renunciar a una sensación cómoda durante el partido.

También cambia el terreno para el que está pensada. Su suela MG/AG está diseñada para superficies sintéticas, un detalle especialmente interesante para el futbolista amateur que juega y entrena habitualmente sobre césped artificial. Su precio es de 44,99 euros.

Una opción específica para los más pequeños

La renovación se completa con las 160 MG JR EASY, destinadas al fútbol infantil. Aquí Decathlon deja en un segundo plano conceptos como la velocidad o el control para centrarse en algo mucho más cotidiano: hacer que las botas sean fáciles de utilizar.

El elemento más evidente es su cierre de velcro EASY, que permite que los niños puedan ponérselas y quitárselas sin necesidad de atarse los cordones. También incorporan una suela MG para césped sintético y materiales pensados para soportar el desgaste habitual de entrenamientos y partidos.

Plano detalle de las Kipsta 160 MG JR EASY / Decathlon

Con un precio de 14,99 euros, son además la puerta de entrada a la nueva colección.

Así, detrás de una renovación que a primera vista está marcada por el color, Decathlon mantiene una división bastante clara entre sus tres familias. Las CLR se reservan para quienes buscan ligereza y cambios de ritmo, las Viralto priorizan comodidad y flexibilidad y las MG JR EASY simplifican la bota para adaptarla a los primeros años de fútbol.

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