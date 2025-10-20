Borja Iglesias, sobre el fútbol femenino: "Aitana Bonmatí y Alexia Putellas generan más que yo”

Borja Iglesias volvió a demostrar su compromiso con los valores sociales y la igualdad en el deporte. En una entrevista concedida al periódico gallego Nós diario, el delantero defendió abiertamente el derecho de los futbolistas a pronunciarse sobre cuestiones políticas y sociales, al tiempo que elogió la influencia y el impacto del fútbol femenino, destacando que figuras como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas “generan más que yo”.

El delantero del Celta de Vigo reivindicó la necesidad de implicación cívica por parte de los jugadores. “Decir que los futbolistas no podemos hablar de política también es politizar el fútbol”, afirmó con claridad. Para el delantero, el fútbol no es una burbuja ajena a la realidad, sino un reflejo de la sociedad. “Somos parte de ella”, subrayó, remarcando que la neutralidad absoluta es imposible y que el silencio, en ocasiones, también puede tener una carga política.

Borja defiende el fútbol femenino

El futbolista ha mostrado repetidamente su sensibilidad ante temas de justicia social y derechos humanos. En anteriores ocasiones se posicionó a favor de causas como las protestas por Palestina, la igualdad de género o la inclusión en el deporte. Su actitud contrasta con la tradicional reserva de muchos jugadores, que prefieren mantenerse al margen de los debates sociales.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa del fútbol femenino. Borja no solo mostró su admiración por las futbolistas de élite, sino que cuestionó abiertamente las críticas sobre la rentabilidad económica de este deporte. “Decir que los futbolistas no podemos hablar de política también es politizar el fútbol. Somos parte de la sociedad. Para criticar el fútbol femenino dicen que ellas no generan lo mismo. Pero Aitana Bonmatí y Alexia Putellas generan más que yo”, afirma.

La renúncia en 2023 por posicionarse

En agosto de 2023, Borja Iglesias renunció temporalmente a formar parte de la selección española masculina tras el “Caso Rubiales”, en solidaridad con Jenni Hermoso y sus compañeras. Aquella decisión, tomada en un momento de máxima tensión mediática, consolidó su imagen como un futbolista dispuesto a anteponer los principios a la conveniencia personal.

En su entrevista, Borja Iglesias también reflexionó sobre el papel de los deportistas como agentes de cambio social. Considera que, debido a la influencia que ejercen sobre millones de aficionados, tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público más justo y consciente. “Si podemos ayudar a mejorar la sociedad desde nuestra posición, debemos hacerlo”, habría sostenido, apelando a la conciencia colectiva del gremio futbolístico.