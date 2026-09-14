Borja Iglesias (33 años), sobre su bebida favorita: "Somos toda la familia muy friki, aunque no nadie lo entiende"

Borja Iglesias vive un gran momento a nivel personal. Se proclamó campeón del mundo con España el pasado mes de julio y se consagró como un delantero importante a nivel nacional. Esta temporada, todavía no ha podido rodar con soltura, sigue lesionado de una rotura miofascial del sóleo izquierdo.

Mientrastanto, fuera del terreno de juego, Borja ha seguido manteniendo sus costumbres y aficiones, que forman parte de su día a día. Algunas de ellas, gracias a los testimonios de sus familiares y de su pareja, que han mostrado una faceta más desconocida del futbolista gallego.

En un vídeo publicado por el perfil 'Tapas magazine', reveló uno de los productos que nunca puede faltar en la nevera del jugador. "En su nevera no puede faltar agua con gas, porque somos toda la familia muy friki del agua con gas, aunque no nadie lo entiende. Y kimchi, que se lo hace su cocinera y está delicioso", explicó. El kimchi es un plato tradicional coreano a base de verduras fermentadas, principalmente col china (o repollo napa).

Borja y su afición por la gastronomía

María Valero, pareja del futbolista, también participó en el video y habló sobre qué profesión podría haber elegido Borja si finalmente no hubiera optado por el fútbol. "Yo creo que se dedicaría a algo relacionado con los ordenadores o la informática, que le gusta mucho. Y si fuese ahora, imagino que DJ", señaló la influencer y creadora de contenido.

El padre de Borja Iglesias fue otro de los protagonistas del vídeo y aportó una curiosa anécdota relacionada con las comidas en casa de su hijo. "El restaurante al que más vamos con él es a su propia casa porque es casi lo mismo que comer en un restaurante", comentó entre risas, haciendo referencia a la afición del futbolista por la gastronomía y a la experiencia que supone comer en su domicilio.

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En aquella conversación, Borja también destacó el valor de poder tener a sus seres queridos cerca y regresar a un entorno conocido después de sus compromisos profesionales. "Volver aquí es genial por estas cosas. Saber que puedo ir a darle un abrazo en cualquier momento. Ha estado presente toda mi vida, y ahora la tengo a dos minutos en coche", afirmó el jugador, reflejando la importancia que concede actualmente a sus raíces.